Este es el barrio de Zaragoza donde más se construye VPO: "Tenemos suelo, pero nos vuelven locos con mil estudios"

La construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) se consolida como una de las herramientas más eficaces para enfrentar el reto del acceso a la vivienda digna en España, especialmente entre familias con ingresos medios y bajos.

Estas viviendas se caracterizan por tener un precio regulado por ley, sensiblemente inferior al del mercado libre, lo que permite a muchas familias, jóvenes y colectivos vulnerables dar el paso hacia la propiedad sin asumir una carga financiera desproporcionada. También resalta la protección frente a la especulación, pues estos inmuebles no pueden venderse de forma libre durante un periodo determinado.

Actualmente, se está construyendo VPO en varios barrios de Zaragoza, aunque muchas de ellas se concentran en el sur de la ciudad, en puntos como Arcosur o Valdefierro. Mientras, otro de los barrios más jóvenes como Miralbueno también tiene proyectos en construcción.

Así lo refleja el último informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario, que recoge datos del estudio de arquitectura Ingenuus sobre la promoción de Vivienda de Protección Oficial en Zaragoza.

En este informe se muestran otros puntos de la ciudad donde se está extendiendo la Vivienda de Protección Oficial, como La Jota-Vadorrey, que actualmente cuenta con tres importantes proyectos en curso en la avenida de Cataluña y el barrio Jesús, junto a otra en San José.

No obstante, y pese a que en Zaragoza hay “suelo suficiente”, los promotores ven que los desarrollos van “muy lentos” por todas las exigencias que tienen que cumplir. “Nos vuelven locos con estudios de ruido o de inundabilidad, cuando no depende del promotor. Me parece un poco ridículo. O hacemos que vayamos a 10 km/hora, los asfaltos sean absorbentes y los autobuses sean eléctricos, no podemos parar el ruido”, afirmaba Fernando Used, arquitecto socio en Ingennus.

Para impulsar la VPO y promover su construcción, el Gobierno de Aragón ha aumentado casi un 10% su precio máximo en todo el territorio, alcanzando un valor máximo en 1.845 euros/metro cuadrado en las capitales de provincia. Es decir, una vivienda de 80 metros cuadrados pasaría de costar 134.800 euros a 147.600.