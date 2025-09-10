Los sindicatos salen a la calle tras el "no" a la reducción de jornada laboral: "No vamos a quedarnos parados"

Mientras el Congreso de los Diputados decía “no” a debatir la reducción de jornada laboral, los sindicatos mayoritarios se han echado a las calles para exigir a PP, Vox y Junts que permitan la convalidación del proyecto de ley y, al menos, que se pueda negociar en el Parlamento.

La negativa de estos tres partidos ha hecho que el texto decaiga y tenga que reemprender el camino desde el Consejo de Ministros. Pero los sindicatos, que pactaron con el Gobierno de Sánchez las líneas maestras de la reducción de jornada, ya avisan de que no van a cejar en su empeño de conseguir, al menos, las 37,5 horas.

Por ello, este asunto va a ser la “prioridad número 1” en los nuevos convenios colectivos que se vayan a negociar en las próximas fechas, como ha advertido el secretario general de UGT en Aragón, José Juan Arcéiz. “Vamos a marcar el límite de que no se firme ningún convenio que no lleve implícita la reducción de jornada”, ha subrayado.

Según el líder del sindicato en la Comunidad, PP, Vox y Junts “no han calculado” el “riesgo” que supone tumbar el debate de la reducción de la jornada laboral. “Vamos a exigir que vuelva al Parlamento y, si no es posible, iremos convenio a convenio hasta conseguir esa reducción de jornada que pide más del 70% de los españoles”, ha expuesto.

Esta manifestación se ha repetido por diversos puntos de la geografía española, y en Zaragoza se ha convocado frente a la sede de CEOE, a quien los sindicatos señalan por presionar a los partidos para votar “no”. “Estuvieron un año mareando la perdiz, bloqueando la negociación y ahora han estado presionando para tumbar el proyecto de ley”, ha asegurado el secretario general de CCOO en Aragón, Manuel Pina.

Ante ello, los sindicatos van a instar al Gobierno a que vuelva a presentar este proyecto de ley e incluya más asuntos como el control horario, las horas extra o la desconexión digital. “Se trata de mejorar las condiciones de vida de la gente, no solo las laborales. Nunca ha sido fácil conseguir las reivindicaciones, y tampoco lo iba a ser ahora”, ha afirmado.