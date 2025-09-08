Mil contenedores afectados y las ventas paralizadas: las primeras consecuencias de los aranceles de China al porcino

Más de mil contenedores de la industria porcina aragonesa se encuentran en tránsito hacia China sin saber cuánto costarán cuando lleguen a su destino. Los anunciados aranceles a las compras de toda Europa han llenado de incertidumbre a un sector clave en Aragón y que encuentra en el país asiático a su gran compañero de viaje.

No en vano, Aragón exportó a China mercancía por valor de 476 millones de euros, de los que 331 millones eran carne de cerdo, es decir, más del 69% del total. En comparación, España vendió en el gigante asiático por 7.467 millones de euros, de los que solo el 15% correspondía a la industria porcina.

El largo trayecto que se tiene que hacer para llevar la carne desde Aragón a China suele extenderse entre 40 y 45 días, por lo que toda la carne que salió durante el mes de agosto va a encontrarse sin haberlo previsto con un incremento del 20% a su precio (salvo la empresa LaLitera Meat, a quien se le aplicará un 15%). Este porcentaje se añade al 12% de aranceles que ya pagaba esta industria para vender en el gigante asiático.

Ante ello, el mercado se ha quedado paralizado en apenas unas pocas horas desde que el pasado viernes se anunció por parte de Pekín el incremento de aranceles como respuesta a las tasas que Europa había aplicado a sus coches eléctricos. Será, en todo caso, una medida provisional, que se extenderá, de momento, hasta diciembre, pero que se suma a los vaivenes geopolíticos que se están viviendo por todo el planeta.

Reunión entre el Gobierno de Aragón y representantes del sector porcino Gobierno de Aragón

Esta situación ha puesto rápidamente en alerta a toda la industria porcina aragonesa, que este mismo lunes se ha reunido con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y los consejeros Mar Vaquero y Javier Rincón para trazar una hoja de ruta y fijar los pasos a seguir mientras dure esta incertidumbre arancelaria.

Azcón se ha comprometido con los representantes del sector a trasladar su preocupación directamente al gabinete del presidente Pedro Sánchez y al ministro de Agricultura, Luis Planas, a quienes va a pedir su implicación directa para negociar con China la no aplicación de estos aranceles.

“Hay margen. Tenemos contenedores en tránsito que se verán afectados, por eso es prioritario. Si China considera que España es un país amigo, se debe hacer ver que Aragón no está haciendo dumping”, ha expuesto la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero.

Productos como las orejas, estómagos o manitas son los más demandados por la población china y difícilmente encuentran otro mercado, mientras se intentan introducir otros como la carne congelada o salados como el jamón serrano, con importantes campañas de promoción.

“Es pronto para ver el impacto. La capacidad hoy en día que tienen las empresas exportadoras es de héroes. La exportación de cualquier tipo de producto agroalimentario es compleja, porque dependemos de autorizaciones y homologaciones, lo que lleva un proceso largo en el tiempo. Hemos demostrado que somos capaces de superar crisis tan importantes como el Covid”, ha apuntado Antonio Herranz, director de Interporc.