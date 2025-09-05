Ibercaja dará nombre al nuevo salón de actos de la Cámara de Comercio de Zaragoza durante los próximos 20 años

Ibercaja va a dar nombre al nuevo salón de actos de la sede principal de la Cámara de Comercio de Zaragoza durante los próximos 20 años. Se trata de un espacio que todavía está en rehabilitación tras el incendio sufrido en verano de 2023, y que volverá a estar operativo en otoño de 2026 como espacio de encuentro, formación y networking para las empresas de la provincia de Zaragoza.

El presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, Jorge Villarroya, y el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias, han suscrito el acuerdo de colaboración por el que el Salón de Actos de la sede institucional de la Cámara pasará a denominarse “Salón de Actos Ibercaja”.

Villarroya ha manifestado su agradecimiento a Ibercaja por una colaboración que “refuerza los lazos históricos” entre dos entidades que “comparten una misma vocación de servicio al desarrollo económico del territorio”. “El respaldo de Ibercaja es un reconocimiento al papel de la Cámara como punto de encuentro para las empresas y la sociedad y nos impulsa a seguir trabajando con más ilusión y compromiso”, ha señalado.

Mientras, Iglesias ha reafirmado el “compromiso” de Ibercaja con el tejido productivo aragonés, apoyando a “una de las entidades empresariales más relevantes de la Comunidad”, que “desempeña un papel clave en la dinamización económica y en la generación de espacios de formación, networking y oportunidades de desarrollo de negocio para las empresas, de todos los sectores y de todos los tamaños”.

El futuro Salón de Actos Ibercaja se plantea como un espacio multifuncional y dinámico, preparado para acoger conferencias, jornadas, actos empresariales, culturales y sociales, y convertirse de nuevo en un símbolo de la vitalidad económica de Zaragoza y de su proyección más allá de sus fronteras.

El edificio que alberga la Cámara de Zaragoza abrió sus puertas en 1941 como sede de la Feria de Muestras, diseñado por el arquitecto aragonés Regino Borobio. Con el paso de las décadas, se convirtió en un referente para las empresas y en un espacio icónico para la vida económica y social de la ciudad. Tras el incendio sufrido en junio de 2023, la mayor parte de sus instalaciones volvió a estar operativa en septiembre de 2024, salvo el Salón de Actos, que todavía permanece inoperativo.

La rehabilitación del Salón, actualmente en marcha, concluirá en el otoño de 2026. El proyecto lo lidera el estudio Bau Arquitectura, descendientes precisamente de Borobio, quienes afrontan el reto de actualizar este espacio histórico manteniendo su esencia original y dotándolo de la versatilidad y la tecnología necesarias para acoger los eventos del siglo XXI.

Por parte de la Cámara de Comercio, han asistido al acto, acompañando al presidente Villarroya, la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, Carmen Herrarte, en representación de la administración tutelante; las vicepresidentas de la Cámara, Berta Lorente y María López; los miembros del Comité Ejecutivo, Íñigo de Yarza e Ignacio Montaner; el director general de Cámara, José Miguel Sánchez; la directora adjunta, Nieves Ágreda; y la vicesecretaria de la institución, Paz Montenegro.

Por Ibercaja, han acompañado al consejero delegado la directora de Banca de Empresas, Teresa Fernández; el director territorial de la entidad en Aragón, Antonio Lacoma; y el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales, Enrique Barbero.

Con esta colaboración, Ibercaja da un paso más en su apoyo a las empresas e instituciones empresariales aragonesas, contribuyendo al fortalecimiento de los espacios que favorecen el desarrollo económico, la innovación y el progreso de la sociedad.