El Vive Latino deja los hoteles de Zaragoza al borde del lleno: “Todavía hay plazas en todos los establecimientos”

Los hoteles de Zaragoza también cuentan las horas para la celebración del Vive Latino que va a dejar a los establecimientos al borde del lleno. Los empresarios calculan que la ocupación ya está al 76%, y confían en que el tirón de última hora les permita superar el 80%.

No obstante, los hoteles echan en falta más turistas internacionales, ya que este año se limita a un 13% de la ocupación ya reservada, mientras que el año pasado se encontraba en el 20%. Francia y Portugal son los principales países de procedencia de los visitantes que llegan desde fuera de las fronteras.

La música comenzará a sonar este viernes en el recinto Expo de Zaragoza, que, de nuevo, acoge a uno de los festivales más importantes de música iberoamericana. Este gran evento cultural, como transición hacia el otoño zaragozano, se compone de 34 recitales con otras tantas horas de estilos musicales en tres escenarios en los que históricos de los escenarios como Los Ángeles Azules, Molotov, Coque Malla, con Los Ronaldos, Love of Lesbian, Los Secretos y Kase.O.

La celebración de este festival supone un revulsivo para el turismo en el tramo final del verano. “Este tipo de eventos nos ayuda a desestacionalizar, sobre todo en la primera semana de septiembre en la que todavía estamos arrancando. Es importantísimo que este evento se siga celebrando para que ponga a Zaragoza en el mapa de los eventos culturales”, ha subrayado el presidente de Horeca Zaragoza, Antonio Presencio.

Así, el Vive Latino marca el punto final a un verano que para los hoteles ha sido positivo, con cifras “un poquito por debajo” respecto al año pasado en la ciudad de Zaragoza, pero superiores en el resto de la provincia. En la capital aragonesa, la media de junio, julio y agosto fue del 67% de ocupación, mientras que la provincia crece hasta el 71%.

No obstante, el turista extranjero que ha llegado a la capital aragonesa ha crecido hasta el 33%, por el 25% del año pasado. Este tipo de visitantes es uno de los principales focos para los empresarios y las administraciones, ya que, habitualmente, lleva a cabo un mayor desembolso económico que el nacional.

“El viajero nacional se consolida, pero el viajero internacional tiene mayor representación. Por lo tanto, las cifras de ingresos se compensan porque el viajero internacional tiene mayor capacidad de gasto que el viajero nacional”, ha apuntado Presencio.

Por ello, la patronal hotelera sigue demandando a las instituciones que sigan colaborando en captar un mayor turismo extranjero.

El revés de Ryanair

En ese apoyo de las administraciones al turismo, el sector acaba de sufrir un duro revés con la pérdida de la mitad de las plazas de Ryanair en el Aeropuerto de Zaragoza, si bien el sector confía en que el impacto “no sea tan drástico”.

“Si un viajero internacional puede gastarse 300 euros en su estancia por día en la ciudad, pues evidentemente tendrá una repercusión que esperamos que no se llegue a materializar”, ha expuesto Presencio.