Microsoft ultima el diseño de sus centros de datos en Aragón: así buscará minimizar su consumo de agua

Microsoft sigue avanzando en el diseño y la tramitación de sus tres centros de datos que va a ubicar en Aragón. El gigante norteamericano ha presentado la documentación inicial a los órganos ambientales para sus instalaciones en Villamayor de Gállego, La Muela y Zaragoza, este último junto a Puerto Venecia, dejando atrás finalmente el planteado en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR).

La construcción de estos centros va a obligar a realizar movimientos urbanísticos en los emplazamientos para ordenar las parcelas elegidas para su instalación, que requerirá de amplias obras paralelas para el abastecimiento de agua y energía. En cada campus se desarrollarán tres redes hidráulicas, una para las aguas pluviales, otra para las aguas residuales domésticas generadas en los campus y una tercera para la red de incendios.

No se plantean redes de vertido de aguas ya que el sistema de refrigeración funciona en circuito cerrado, no generándose aguas de proceso. La compañía cuenta con un innovador diseño de centro de datos que no utiliza agua para su refrigeración, mediante la implantación de soluciones de refrigeración en los propios chips.

De hecho, la documentación inicial de la compañía reduce de forma importante el consumo de agua. A falta de concretarlo con un mayor detalle, para la refrigeración de los centros necesitaría un consumo único e inicial de 7.000 metros cúbicos por campus para llenar la puesta en servicio del circuito de refrigeración. Además, usará hasta 10.000 metros cúbicos al año en cada uno para el consumo doméstico y unos 1.500 para el llenado de los tanques antiincendios de cada campus.

La Muela

El centro de datos de La Muela comprenderá seis edificios de centros de datos de dos plantas. Cada edificio, tendrá un patio de equipos a cada lado, en donde se albergarán la infraestructura eléctrica y mecánica requerida para el funcionamiento de los Centros de Datos. Uno de los patios contendrá los equipos eléctricos, generadores de emergencia, transformadores y los depósitos de diésel requeridos para su funcionamiento y, el otro patio, los equipos mecánicos constituidos principalmente por las enfriadoras o chillers, necesarios para controlar la temperatura interior del edificio y de los equipos informáticos.

El suministro de la red municipal se plantea mediante una conexión a la red de abastecimiento del polígono industrial Centrovía. Desde este punto de conexión, se diseñará una tubería de suministro hasta un nuevo tanque de almacenamiento de 1.500 metros cúbicos, que se ubicará en la parte más elevada, al suroeste. Desde este tanque, partirá una tubería de alimentación que dará servicio a la red de hidrantes del nuevo vial que rodea al propio centro de datos.

Villamayor de Gállego

El campus de Villamayor comprenderá también seis edificios de centros de datos. La configuración de los edificios diferirá respecto a la de la planteada para La Muela, ya que los equipos mecánicos y eléctricos necesarios para controlar la temperatura se localizarán sobre la cubierta de los edificios, optimizando el espacio a ocupar por los patios, que sólo albergarán la infraestructura eléctrica (generadores con los depósitos de diésel integrados y transformadores).

El abastecimiento está previsto mediante una conexión a la tubería existente de la sociedad pública Acuaes que cruza el ámbito de desarrollo de noreste a suroeste. Para evitar cualquier tipo de afección, se ha propuesto su reposición por fuera de los límites del campus junto con la construcción de una estación de bombeo para mantener las presiones de esta tubería en su punto de vertido en el tanque.

Zaragoza

Por último, el campus de Zaragoza contará con cinco edificios de centros de datos con la configuración de los edificios de Villamayor. Las enfriadoras se ubicarán sobre la cubierta de los edificios con objeto de optimizar el espacio del emplazamiento mientras que los generadores, transformadores y sus depósitos de diésel asociados se localizarán en los patios de instalaciones.

El suministro se realizará desde la red municipal de abastecimiento de Puerto Venecia. Actualmente se está estudiando la viabilidad de dos alternativas para el vertido de aguas residuales. La primera consiste en la ejecución de un colector bajo el Barranco de La Muerte, que discurre por el límite este del ámbito, vertiendo en la red existente de Puerto Venecia. La segunda alternativa consiste en un colector hacia el oeste. La selección de la alternativa más adecuada se realizará en fases posteriores de definición del proyecto.

Infraestructura eléctrica y fibra óptica

Además, para la conexión eléctrica de cada centro, se prevé la construcción de dos líneas eléctricas independientes, que conectarán los campus con los puntos de conexión de las compañías suministradoras, una vez se defina su ubicación y el consiguiente trazado de las líneas.

La infraestructura de fibra óptica estará compuesta por cuatro líneas de fibra de alta capacidad entre los tres campus. Estas cuatro líneas permitirán la interconexión entre los mismos, dotándoles de redundancia y asegurando que la comunicación interna y externa no sea interrumpida en caso de que se den fallos en los cables o en los equipos de red. Todo su despliegue será subterráneo, priorizándose las canalizaciones existentes de fibra con objeto de minimizar los trabajos de obra civil.