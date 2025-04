Las causas del apagón, claves para saber si las aseguradoras cubren los daños en alimentos o dispositivos electrónicos

¿Qué ha podido causar un apagón general en toda la península durante prácticamente ocho horas? Esta es la gran pregunta que se hacen prácticamente todos los ciudadanos y que reina todas las conversaciones entre amigos, familiares o vecinos, sin poder dar todavía una respuesta clara al respecto. Son múltiples las líneas de investigación, y también las teorías, rumores y chascarrillos en la calle y en redes sociales.

Pero, más allá de los comentarios, esta no es una pregunta menor para dirimir multitud de cuestiones, como quién puede cubrir los daños causados por el apagón. La ausencia de conexión eléctrica ha dejado durante horas sin energía a, por ejemplo, millones de frigoríficos y congeladores de las viviendas, restaurantes y establecimientos, pudiendo causar daños en alimentos, con el temor de que acaben en la basura. También algunos dispositivos electrónicos han podido sufrir daños por el cambio tan repentino de suministro eléctrico.

Ante ello, desde el sector de las compañías aseguradoras explican que conocer firmemente las causas será clave para saber si las pólizas cubren o no estos daños, ya que la diferencia de que sea provocado por un ciberataque o un incendio en una estación puede condicionar que tenga cobertura asegurada o no.

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no se atrevió a hablar de posibles causas en su comparecencia de este lunes en Moncloa, dejando en el aire por dónde avanzan las investigaciones de Red Eléctrica. “No tenemos pruebas concluyentes sobre el origen, pero no descartamos ninguna hipótesis”, afirmó.

Desde el momento del apagón, tres fueron las causas que se barajaron, como un apagón, una falta de suministro o una avería. Bruselas rápidamente aseguró que “no hay ningún indicio” de que el apagón en España y Portugal se deba a un ciberataque. “Todo lo estamos trabajando con la máxima cautela y habrá que seguir investigando para determinar cuáles son las causas concretas que han generado este episodio, que es de los más graves que se han podido registrar en Europa desde hace tiempo. Pero no hay nada que nos permita afirmar que haya ningún tipo de alteración extraordinaria”, mantenía la vicepresidenta primera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La conexión eléctrica se reanudó paulatinamente durante la tarde. Varios puntos de Huesca y el norte de la provincia de Zaragoza fueron las primeras zonas en recuperar la energía, hasta que, poco a poco, fue llegando a toda la capital aragonesa y al resto de la Comunidad.