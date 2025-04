El Grupo Costa dobla la inversión en su macrocentro logístico e industrial y creará 5.300 empleos en Zaragoza

El Grupo Costa va a ampliar su macrocentro logístico que quiere levantar en Villamayor de Gállego. Si hace un año se presentaba en sociedad el proyecto ‘Clave’ con una inversión de 469 millones de euros y 3.200 empleos, finalmente asumirá un coste de casi 900 millones de euros y generará hasta 5.300 puestos de trabajo en un campus que quiere convertirse en un referente nacional e internacional en la agroindustria, la biofarmacia y la logística.

Este nuevo macrocentro estará compuesto por grandes áreas dedicadas al porcino, al avícola, al procesado cárnico, un campus biotecnológico de vanguardia, e incluso un hotel y una gasolinera, entre otras. Una de las novedades es la inclusión de un centro de transformación de rumiantes o la incorporación de todo el equipamiento industrial, que eleva toda la inversión hasta los 896 millones de euros.

Así, el proyecto ‘Clave’ (Centro Logístico Agroalimentario del Valle del Ebro) se extenderá por 1,5 millones de metros cuadrados en la localidad de Villamayor de Gállego, junto al centro de datos que planea instalar Microsoft. Está previsto que las obras puedan comenzar en el primer trimestre de 2027 para entrar en funcionamiento dos años después.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el del Grupo Costa, Jorge Costa, han presentado una inversión que definen como “espectacular” y el “proyecto agroindustrial más importante en España”. “'Clave' va a ser el referente biotecnológico más importante del país, y generará sinergias para que otros muchos proyectos se fijen en la Comunidad, en el área metropolitana de Zaragoza”, ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico.

Costa es una empresa aragonesa de 60 años de vida y que ya da empleo a 5.000 personas, por lo que este proyecto ‘Clave’ duplicará los puestos de trabajo que genera en la Comunidad. Además, cuando esté completada, la compañía va a alcanzar una facturación de 1.700 millones de euros.

Todos los edificios que se construyan serán de última generación e incorporarán placas fotovoltaicas para hacerlos sostenibles y poder abaratar el coste energético. No en vano, en la zona también van a instalarse dos centros de datos, de Microsoft y Azora, aunque Azcón insiste en que la “prioridad” del Gobierno de Aragón en las alegaciones a los concursos energéticos del Ministerio será el proyecto de Costa. “Hay proyectos que pueden ser mas importantes en inversión, pero ninguno significa la creación de 5.300 puestos de trabajo, y la energía no puede ser un problema. No quiero generar polémicas. ¿Se imaginan que por que el Ministerio no hiciera su trabajo no se pudieran crear 5300 puestos?”, ha cuestionado el presidente aragonés.

La creación de este macrocentro logístico obligará a construir una nueva conexión con la autovía A-2 que facilite todo el ingente movimiento de camiones que puede generar. La idea es que su construcción se compagine con todo el desarrollo del proyecto, a partir de 2027.