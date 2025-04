Rechazo de la Unión de Consumidores a ampliar los días de apertura de comercios: “Nunca lo hemos pedido”

Rotundo rechazo de la Unión de Consumidores de Aragón a la posibilidad de ampliar el número de domingos y festivos de apertura de grandes superficies y centros comerciales. Consideran que este planteamiento no es solicitado ni por los trabajadores ni los clientes, y que solo responde a beneficios empresariales, sin descartar movilizaciones junto a los sindicatos si ambas reivindicaciones coinciden.

Actualmente, la ley aragonesa permite a estas grandes superficies la apertura en diez domingos y festivos, de los cuales los ayuntamientos tienen potestad para cambiar dos, por lo que cualquier modificación debe obtener el visto bueno de la mayoría de las Cortes. En cambio, los comercios de menos de 300 metros cuadrados y los ubicados en zonas de especial influencia turística, como el Casco Antiguo de Zaragoza, pueden abrir en cualquier momento.

Desde el Gobierno de Aragón explican que todavía no hay ninguna propuesta sobre la mesa y que siempre se debatiría con sindicatos y consumidores, si bien se muestran partidarios de abrir el debate sobre la ampliación del número de domingos y festivos de apertura.

Ante ello, la Unión de Consumidores rechaza por completo la “apertura indiscriminada”, como ya sucede en otros puntos del país. “Ponernos como ejemplo Madrid, Barcelona o Valencia es mala idea, porque no es ese ejemplo el que debemos tener. Aragón y Zaragoza todavía tienen controlados los males del turismo masivo, pero esas ciudades que dicen ser de éxito también lo son de un turismo descontrolado y sin límites”, ha apuntado su presidente, José Ángel Oliván.

A su juicio, el debate no debe centrarse en el número de días de apertura, sino en “la calidad de oferta”, remarcando las plataformas “en vías de fracaso” no van a mejorar su posición “por abrir más días”. “En Zaragoza nos faltaba un IKEA, se completó la oferta e hizo que todo el valle del Ebro viniera aquí. No tiene que ver con los días de apertura”, ha señalado Oliván.

Por este motivo, desde la Unión de Consumidores abogan por un modelo de “en torno a media docena” de días, es decir, no solo no ampliar el número, sino reducirlo a ajustarlo a cada zona. “No es un signo de modernidad y progreso, como pretenden vendernos, sino un retroceso a un viejo debate superado por las circunstancias. Seguramente, muchos ejemplos que se venden de éxito estarían encantados de volver atrás”, ha reseñado el presidente.

Recientemente, los sindicatos también habían mostrado su rechazo a la apertura de centros comerciales en domingos y festivos, después de que se acordara cambiar el Jueves Santo por el 1 de noviembre. “Nadie nos ha preguntado. Si Jueves Santo ya era horrible, el 1 de noviembre vuelve a romper ese descanso. No entendemos el interés comercial. El Ayuntamiento prevalece los intereses de las grandes superficies frente a los de los trabajadores”, afirmaba Iván Colás, de OSTA.