Beatriz Calvo, directora general de Grupo Nunsys: “Queremos consolidarnos como el campeón nacional”

Con un crecimiento de casi el 20% hasta facturar 257 millones de euros, el Grupo Nunsys ha cumplido los objetivos que se marcó para 2024 hasta posicionarse como uno de los principales grupos empresariales tecnológicos nacionales del sector. Esta compañía adquirió la aragonesa Inycom en 2023 y ya está ojeando el sector para poder incorporar alguna otra compañía en los próximos años, aunque sin perder sus valores.

Así lo ha trasladado su directora general, Beatriz Calvo, que lidera todo el Grupo Nunsys después de incorporarse a Inycom en 2022, un año antes de la integración. Tras esa operación, ahora celebran su consolidación como uno de los referentes del sector tecnológico, alcanzando los 2.745 empleados. “Queremos ser el campeón nacional de capital privado. El objetivo es seguir creciendo y ya estamos con los ojos abiertos para incorporar alguna compañía que nos complemente”, ha señalado.

En este último año, han destacado especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, que consideran como un “vector esencial” para el país, sobre todo, con el desarrollo de la digitalización y nuevas tecnologías en la sociedad y las empresas. “El país está hiperpreocupado por ello y tenemos un conocimiento importante en ciberseguridad. Nos hemos subido a la ola y hemos crecido mucho en este ámbito”, ha apuntado Calvo.

Del mismo modo, en los últimos meses han trabajado especialmente con inteligencia artificial, centrándose en ayudar a sus clientes a entender cómo funciona la IA y cómo aplicarla en sus negocios, junto a otras áreas como la conectividad y las telecomunicaciones o su centro de datos en Valencia.

Además, ellos mismos han lanzado su propia herramienta basada en IA generativa, que es un asistente conversacional, conocido como ‘chatbot’, que permite a un trabajador tener acceso a toda la información de su empresa al instante, desde reglamento interno hasta documentación en PDF o un contacto. “Un empleado habla con el chat y, por ejemplo, le pregunta cómo solicitar un viaje extracomunitario y las dietas asociadas, y el sistema te devuelve la respuesta en cuestión de segundos”, destaca la directora general de Nunsys.

No en vano, para el grupo, el lanzamiento de sus productos propios “es un vector de diferenciación” clave también para su expansión internacional. Entre ellos, aplicaciones como ‘Happÿdonia’, diseñada para mejorar la comunicación interna de una empresa, o ‘Traceus’, para la gestión de rutas de autobuses escolares, de residencias o laborales. “Y otros tantos que estamos desarrollando en factoría. Tener un producto propio es el culmen de nuestra vocación innovadora”, ha señalado Beatriz Calvo.

Ahora, la previsión de Nunsys para 2025 es alcanzar una facturación de 300 millones de euros, y consolidarse como líder en IA generativa. Entre sus nuevas iniciativas, la compañía ha ganado un concurso europeo para liderar un proyecto para desarrollar gemelos digitales en las ciudades. “Europa quiere crear un estándar y que todo el mundo la utilice para construir su gemelo digital. Estamos teniendo mucho interés de ayuntamientos y empresas que quieren utilizarlo”, ha remarcado.

De cara al futuro, una opción que Nunsys tiene sobre la mesa es la salida a bolsa, si bien todavía no se marcan ningún plazo para ello. “Se paró porque la coyuntura no era la más favorable. No se descarta, pero no tenemos una fecha que nos apremia, en absoluto. Está en el horizonte, pero sin fecha en el calendario”, ha añadido.