David Blázquez (AWS): “Gracias a Aragón, España se está posicionando en el mapa tecnológico”

El 31 de octubre de 2019 quedará marcado como el inicio de una revolución tecnológica en Aragón. A última hora de la tarde, Amazon Web Services confirmó la instalación de tres centros de datos en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro, que posteriormente ampliaría, convirtiendo a la Comunidad en un referente en este tipo de instalaciones, clave para entender el mundo digital en el que la sociedad vive actualmente.

Con ello, tal y como explica David Blázquez, responsable de Relaciones Institucionales de AWS en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, España ha logrado “posicionarse” en el mapa tecnológico “gracias a Aragón” y sus recursos propios e innatos para atraer este tipo de proyectos. No en vano, el gigante tecnológico anunció esta semana en ‘The Wave’ el lanzamiento de dos de sus servicios de IA generativa desde estos centros de datos, lo que permite a sus clientes acceder a ellos con una latencia mínima.

Pero AWS es consciente de que su impacto en Aragón debe ir más allá de sus centros de datos, y está trabajando en entablar relaciones con todos los agentes sociales e institucionales implicados para que su estancia en el territorio sea idílica. “Lo que no es bueno para nuestros vecinos, no va a ser bueno para nosotros a medio y largo plazo. Por eso, es fundamental escuchar. Los primeros beneficiados somos nosotros”, ha expuesto.

P.- Esta semana anunciasteis el lanzamiento de dos herramientas de Inteligencia Artificial desde los Centros de Datos de Aragón. ¿Qué importancia tiene este anuncio para el proyecto de Amazon Web Services en Aragón?

R.- Para nosotros, es la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes los servicios más innovadores de Inteligencia Artificial desde España, con lo que significa en términos de latencia, de las utilidades y de las aplicaciones de IA generativa que necesitan para funcionar de manera óptima. En muchas de las aplicaciones de la IA, la latencia tiene relevancia y disponer de los servicios desde Aragón es muy importante.

Nuestro ADN es ofrecer posibilidades, que nuestros clientes tengan el mayor rango de posibilidades de acceso a la tecnología y al mejor precio. Entonces, disponer de estos servicios aquí supone más opciones con mejores latencias también a nivel global. Aragón pasa a ser una de las cinco regiones en todo el mundo que ofrece este tipo de servicios. España se está posicionando, gracias a Aragón, en el mapa tecnológico mucho más de lo que estaba antes.

Es un elemento que permite entender que la presencia de los centros de datos es el principio de una historia. En el Quijote, después de ‘En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme’, hay muchas páginas maravillosas que son las que estamos escribiendo ahora. Es toda la innovación que viene porque existe la infraestructura de los centros de datos que la puede permitir.

P.- ¿Albergarán más servicios de Inteligencia Artificial en estos centros?

R.- Nosotros ahora lo que hemos anunciado es el marketplace de la Inteligencia Artificial generativa para nosotros. Es el lugar que llamamos Amazon Bedrock donde el cliente tiene disponible muchas opciones de inteligencia artificial, más el modelo propio de Amazon que es Amazon Nova. Amazon es un sitio donde pasan muchas cosas y muy rápido y donde se innova mucho. Como siempre, estamos abiertos al futuro, también con ganas de disfrutar el presente. Queremos que los clientes lo conozcan y que sepan que se va a poder innovar más y mejor desde España.

P.- Para tratar de explicarle a la ciudadanía la importancia de estos centros de datos en la sociedad y en cómo está montada la tecnología hoy en día. ¿Sería posible tener todas estas herramientas sin estos centros de datos?

R.- No. Son la condición que posibilita la innovación. En toda la historia de Internet, todas estas innovaciones han tenido un elemento físico detrás que las hacía posibles. Nuestra vida real, que es ya, en gran medida, vida digital, reposa sobre este tipo de infraestructuras. Cuando nosotros estamos mirando el teléfono y respondiendo un correo o tomando notas, en realidad eso no está sucediendo en tu teléfono, sino que reside en otro lugar. Ese lugar en el que vive la digitalización es Aragón.

P.- En este congreso se está hablando mucho del impacto de la Inteligencia Artificial en las empresas y en la sociedad. ¿Hacia dónde avanza la IA?

R.- Nosotros creemos que debe avanzar hacia una sociedad más humana gracias a la Inteligencia Artificial. El centro de nuestra actividad y de nuestro empeño no es la IA, son nuestros clientes, que son personas y empresas que ofrecen servicios que aumentan el valor para la sociedad de diversas maneras, como ONG, organizaciones, bancos, empresas energéticas, startups… Ese es el foco de nuestro negocio. Nosotros lo que hacemos es ofrecer servicios para que esas ideas se puedan convertir en realidad más rápido, de una manera más eficiente, más sostenible y más barata. Y yo creo que esas son las razones por las que los clientes vienen a nosotros y nos piden más.

P.- ¿En qué fase de desarrollo están los centros de datos que se pusieron en funcionamiento hace dos años y medio?

R.- Ahora mismo estamos funcionando ya con la infraestructura que anunciamos en nuestro primer PIGA, no totalmente construida, porque eso va por fases. Lo que hemos visto es que había mucha demanda y lo que inicialmente se pensaba que iban a ser casi diez años, pues los plazos se han reducido mucho y operando una gran variedad de servicios de cloud que ya teníamos y ahora con las cargas de IA generativa que empezarán a entrar ahora que están disponibles aquí.

P.- ¿Cómo marcha la ampliación? ¿Cuándo esperan iniciar la construcción de las nuevas instalaciones?

R.- Se publicó el PIGA básico, la primera de las autorizaciones necesarias para poder empezar a construir. Hemos estado trabajando para presentar el proyecto ejecutivo. Cuando se apruebe, podremos empezar a construir. A nivel nacional, seguimos pendientes de la resolución de algunos de los concursos de energía, en algunas de las subestaciones que necesitamos para operar. En eso estamos, con los equipos trabajando intensamente para poder mantener los plazos, que son exigentes.

P.- Desde que anunciasteis vuestros proyectos, han venido una ola de centros de datos más a Aragón. ¿Cómo ven esta expansión, este gran desarrollo del sector? ¿Hay hueco para todos?

R.- Toda actividad económica e impulso empresarial para Aragón es una buena noticia. Es algo para lo que llevaba años esperando, como lo fue la llegada de la General Motors a la automoción, el impulso de la logística con Inditex, y con el trabajo de muchas de las empresas tradicionales que llevan empujando. Nosotros estamos contentos de haber acertado. Lo sabíamos porque estas decisiones no se toman sin mucha reflexión, pero sí que fuimos pioneros en ver que había potencial en Aragón. Nos alegra haber acertado y que otras grandes compañías se hayan fijado en Aragón para poder operar.

Los centros de datos son un elemento vital de la digitalización, pero menos conocido porque no tienes contacto directo con ellos. Para nosotros es muy importante que en Aragón se perciba el valor de este tipo de infraestructuras. Estamos trabajando con las comunidades sociales, integrándonos en el ecosistema, entendiendo qué necesitan las empresas aquí, cómo quieren hacerlo, qué es lo mejor, escuchando mucho, estando en los foros en los que está la gente que lleva toda la vida en Aragón y que sabe cómo se pueden hacer las cosas mejor.

P.- Hace unos días, la ministra de Transición Ecológica habló de que el sector de centro de datos estaba siendo una burbuja. ¿Qué les parecen estas palabras?

R.- AWS es una compañía que ofrece servicios tecnológicos, cloud y de inteligencia artificial a nuestros clientes. Nuestro proyecto en Aragón tiene todo el empuje de la necesidad de nuestros clientes. Nosotros construimos centros de datos porque necesitamos alojar y operar los servicios que creamos para los clientes que eligen emprender su camino hacia la digitalización o hacia un futuro más eficiente y próspero para sus ideas. Hemos venido a Aragón porque nuestros clientes nos han pedido más. Nuestro foco no es el sector, nuestros competidores, a otras empresas o como lo hacen otros. Nuestro foco son los clientes, que es lo que determina el día a día y por qué nos movemos. En Aragón hay un mar de posibilidades.

P.- En este sentido, ¿entienden las dudas que puedan surgir en diversos sectores hacia la expansión de tantas instalaciones de este tipo?

R.- Las dudas las disipa siempre la experiencia del valor de las cosas. Nuestro foco es que Aragón vea que la presencia de AWS es buena para Aragón, para sus empresas, sus administraciones, el ciudadano de a pie y aquel que convive con nosotros. Confiamos que, con el esfuerzo que estamos poniendo en intentar ser parte del ecosistema económico y social aragonés, la gente se alegre de que estemos en Aragón. Y el eco que vamos teniendo en nuestras conversaciones es que es así. AWS ha venido con un proyecto serio y para quedarse muchos años. Queremos ser los mejores vecinos posibles.

P.- De hecho, os habéis intentado acercar a la sociedad, hablando con los agentes sociales o con el municipio de Cuarte (Huesca) por la línea de alta tensión. ¿Habéis intentado hacer esa labor de pedagogía hacia la sociedad?

R.- Y de la sociedad hacia nosotros, porque nadie sabe todo y todos tenemos que aprender. De la misma manera que algunos actores sociales nos piden que les contemos lo que nosotros sabemos, nosotros pedimos a la gente que nos cuente lo que ellos saben. Es fundamental. En un proyecto de estas características, con la dimensión que tiene, debes estar siempre reajustándote. Igual lo que te parecía que era óptimo, como nos ha pasado en Cuarte, te dicen que era mejor de otra forma. Vas allí, te sientas con ellos, escuchas, la gente te dice realmente lo que le parece, lo que piensa, cómo le puede afectar, y dices ‘oye pues vamos a verlo, porque yo creo que podéis tener razón’. Y si tenéis razón y es bueno para vosotros, entonces será bueno para nosotros.

Esa es una ecuación que no falla y está en el corazón y el ADN de Amazon. Lo que no es bueno para nuestros vecinos, no va a ser bueno para nosotros a medio y largo plazo. Por eso, es fundamental escuchar. ¿Cómo no vas a hablar con los sindicatos? Tu proyecto va a ser mucho mejor si hablas con los sindicatos, o con Silvia, la alcaldesa de Cuarte. Es enriquecedor. En esta conversación, los primeros beneficiados somos nosotros.

P.- En cuanto a empleo, en ‘The Wave’ se ha hablado mucho de la importancia de la formación para dar perfiles tecnológicos a toda la expansión del sector y de las empresas ¿Vosotros habéis percibido alguna dificultad para encontrar a estos trabajadores específicos o dedicados en la inteligencia artificial?

R.- Pasa siempre en todas las grandes transformaciones. El sistema educativo está diseñado para una serie de empleos que son la base, pero necesitan transformarse. Para nosotros está siendo fundamental conectar con todos los actores que están involucrados en la formación para ver hacia dónde vamos. Tenemos la suerte de estar en la frontera para poder decirles lo que hace falta. Anunciamos un acuerdo con la Universidad de Zaragoza para trabajar mucho más de cerca en la búsqueda de esas necesidades y de la oferta formativa.