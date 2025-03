El comercio de Zaragoza se planta ante la apertura en festivos: “No queremos ser Madrid, no hay necesidad”

El comercio de Zaragoza dice ‘basta’. Los representantes sindicales se han plantado contra la apertura de domingos y festivos tras los últimos movimientos desde el Ayuntamiento respecto al Jueves Santo, que finalmente no se ha declarado como día de trabajo y se ha trasladado al 1 de noviembre, decisión que tampoco ha convencido entre el sector.

Actualmente, la ley permite al Gobierno de Aragón fijar hasta diez días de apertura comercial, más otros dos al Ayuntamiento de Zaragoza, una cantidad que consideran excesiva para esta comunidad. “Están atacando los intereses de conciliación de los trabajadores. No queremos ser Madrid, una ciudad donde sea imposible encontrar un centro comercial cerrado. Es un culto al consumismo”, ha expuesto Esteban Lauroba, de UGT.

En este sentido, desde los sindicatos consideran que esta apertura en comercios no sólo es improductiva a nivel económico, sino que supone un “gran problema de conciliación” en un sector altamente feminizado. “No se genera empleo y el poco que se genera es de mala calidad. Rompe el descanso de las trabajadoras”, ha señalado Iván Colás, de OSTA.

De hecho, creen que el cambio del 17 de abril al 1 de noviembre incluso “ha sido a peor”. “Nadie nos ha preguntado. Si Jueves Santo ya era horrible, el 1 de noviembre vuelve a romper ese descanso. No entendemos el interés comercial. El Ayuntamiento prevalece los intereses de las grandes superficies frente a los de los trabajadores”, ha demandado Colás.

Ante ello, los sindicatos han suspendido la manifestación prevista para este martes 11 de marzo, aunque no descartan, a largo plazo, iniciar nuevas movilizaciones si no se revierte la apertura del 1 de noviembre. “Es un problema enquistado. No es necesario ninguna apertura en festivo, claramente. Los diez días es exagerado. Aquí la gente se va. No hay nada que comprar. La mayor parte de los festivos se abre a pérdidas”, ha afirmado David Martín, de CCOO.

Porque esta apertura, genera, en su opinión, una “competencia desleal” con las grandes superficies, según los compromisos que marquen los convenios. “Hay trabajadores que no cobran por trabajar los festivos y otros que sí. Los trabajadores acaban siendo rehenes. Si las grandes superficies no pagan, obligan a otros que sí lo hacen y encarecen los costes. Es una práctica desleal”, ha añadido Martín.