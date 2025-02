Mario, el científico que revoluciona la IA desde Aragón: “Me he gastado todo lo que he ganado en mi vida, y más”

La vida de Mario Garcés dio un giro de 180º grados a raíz de la crisis económica de 2008. Tras la venta de una empresa de software, iba a destinar ese dinero a crear una consultora de Recursos Humanos, idea que desechó para, finalmente, invertirlo en una investigación en neurociencia. Ello ha permitido iniciar el camino para desarrollar una nueva Inteligencia Artificial general que mejore a ChatGPT, Gemini, o DeepSeek.

Así surge ‘The MindKind’, una pequeña empresa con sede en el Valle de Benasque que diseña desde hace cinco años un nuevo modelo de IA general, con el sueño de poder tener un primer prototipo precomercial, siempre que obtenga la financiación necesaria para contratar nuevos desarrolladores.

En 2020, gracias a una primera subvención del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), diseñó una maqueta que demostró que la aproximación científica y técnica era “sólida” y “completamente distinta a lo que se estaba haciendo”, ha contado. Con ello, en marzo de 2022 montó un equipo ‘júnior’ con el que ha estado diseñando la tecnología gracias a la financiación pública, con el objetivo de iniciar la contratación de perfiles ‘sénior’, que ya tiene seleccionado a falta de poder pagar su caché.

Pese a que Garcés es madrileño, optó por la provincia de Huesca como el lugar idóneo para diseñar esta nueva IA. Llegó al Valle de Benasque a montar una consultora de Recursos Humanos en un hotel rural, que al final no arrancó por la crisis económica. Tras ello, se quedó a vivir en el Pirineo, un “sitio excepcional para hacer trabajo intelectual”.

En su caso, se trata de una Inteligencia Artificial diferente y complementaria a la generativa de ChatGPT, Gemini y DeepSeek, denominada IA general, y que únicamente desarrollan alrededor de medio centenar de empresas en todo el mundo, y un par de ellas en Europa. “Si quieres aprender kung fu, pese a que nadie te ha entrenado en eso, puedes aprender con el tiempo y dedicación adecuada. Eso es lo que estamos desarrollando. Está considerado como el santo grial de la IA”, ha explicado Mario Garcés, CEO de ‘The MindKind’.

Actualmente, la IA generativa se basa en modelos estadísticos complejos, que encuentran correlaciones en los datos y generan los lenguajes de ChapGPT o DeepSeek, pero presenta una serie de limitaciones, como la ausencia de capacidad cognitiva, es decir, de aprender. “Eso es lo que todavía no se ha conseguido, y se conoce como IA general, que complementará, no sustituirá completamente, con lo que la IA generativa no puede hacer y los humanos sí”, ha detallado Garcés.

Para conseguirlo, Garcés y su equipo parten con una ventaja diferencial sobre las grandes multinacionales: el conocimiento. “A nivel tecnológico, no tenemos nada que envidiar. Ellos no lo saben hacer. Es un tema de arquitectura. No se va a avanzar en IA general mientras no haya una aproximación arquitectónica que equipare lo que hace nuestro cerebro. Y nosotros tenemos ese conocimiento, que viene de entender cómo funciona el cerebro”, ha señalado.