La crisis del vehículo eléctrico frena las exportaciones: 'números rojos' de Aragón por segundo año consecutivo

La crisis que está viviendo la automoción ha provocado un freno en las exportaciones aragonesas, rompiendo la tendencia de los últimos años con varios récords consecutivos. La lenta transición al vehículo eléctrico ha lastrado el total de ventas en el exterior, pese a que todavía suponen un 20% del total de las operaciones, ascendiendo a 16.766 millones de euros.

No en vano, si no se tuviera en cuenta el sector de la automoción, las exportaciones de empresas aragonesas habrían crecido un 3,2%, frente a la caída global del 3,5%. En concreto, la automoción vendió por valor de 4.641 millones, unos mil millones menos que en 2023, y desde el sector no son optimistas con el futuro más cercano, avecinando dos años “valle” hasta la llegada de la gigafactoría de Stellantis en 2027 y los nuevos modelos.

Del mismo modo, las ventas de bienes de equipo han descendido otro 10,8%, fruto de la caída de exportaciones de vehículos para el transporte de mercancías y maquinaria, consecuencia, igualmente, del freno de la industria en Europa.

Al contrario, los productos alimentarios y bebidas continúan su crecimiento y ya se acercan a los 3.800 millones de euros, principalmente cárnicos. De hecho, aunque Europa sigue predominando, el mercado asiático va haciéndose un hueco, con Japón y Filipinas emergiendo como un destino apetecible de las empresas aragonesas.

En global, Francia y Alemania siguen siendo los principales mercados, aunque ambos presentaron un retroceso en 2024, especialmente el germano, que cae casi un 25%. Así, Italia va ganando terreno y se acerca al segundo puesto del ranking, con 1.880 millones, a ‘apenas’ 120 de Alemania.

Diciembre tampoco ha ayudado a corregir los datos. En este último mes, las exportaciones aragonesas sufrieron una caída del 10,7% en el mes de diciembre de 2024, al registrar un valor de 1.128,8 millones de euros. Las cifras, además, contrastan con la media nacional, que se mantuvieron prácticamente en los mismos niveles que en 2023, en 384.465 millones.

Segundo año de déficit comercial

Todo ello ha provocado que Aragón vuelva a tener un balance comercial en negativo, es decir, ha comprado al exterior más que lo que ha vendido, con unas importaciones de 17.369 millones de euros, un déficit de poco más de 600 millones. Es el segundo año consecutivo que la Comunidad presenta ‘números rojos’, teniendo en cuenta que, en 2020, el saldo fue positivo en 2.757 millones.

Los países en los que más compran las empresas aragonesas son Francia, Alemania y Portugal, si bien las tres han descendido entre un 11 y un 13%, con Polonia creciendo un 31% hasta los 555 millones o Irlanda multiplicándose por cinco, hasta los 400 millones.