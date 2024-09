Los empresarios de Aragón se abren a una reducción de jornada negociada por sectores y sin imposiciones

“No estamos cerrados a no reducir la jornada, sino al café para todos y que sea por decreto”. Con estas palabras, los empresarios de Aragón han abierto la puerta a llegar a un acuerdo negociado por sectores y sin “imposiciones” del Gobierno de España.

Así se ha puesto de manifiesto en una jornada donde los responsables de las dos patronales, CEOE y Cepyme, y los principales sindicatos, CCOO y UGT, han tratado de buscar soluciones a una negociación enquistada y con pocos avances. Llega, además, 24 horas después de la movilización que reclamaba al Gobierno de España que diera el paso y llevara al Congreso la reducción del horario de trabajo.

En este sentido, el presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo, sostiene que la patronal “no ha dicho que no quiere reducir la jornada”, sino “hacerlo de forma racional” y “con una transitoriedad necesaria”. “¿Cómo van a solucionar las empresas trabajar 11 días menos? En la recogida de fruta, el coste de mano de obra es el 70 u 80%. ¿Van a tener la misma productividad? Debemos ser competitivos”, ha cuestionado.

Por ello, el líder de los empresarios considera que “debe analizarse” cada sector y “establecer las medidas transitorias” para que la productividad “no se merme”. “Muchas de las grandes empresas ya tienen una jornada por debajo de 37,5 horas. Siempre hay que hablar de la jornada anual. Las que más van a sufrir son las pequeñas y medianas empresas”, ha sostenido.

A su juicio, “imponer” la reducción “de forma unilateral” sería “un atropello” a la productividad y las pequeñas y medianas empresas. “Nunca hemos dejado de dialogar, pero eso significa aportar unas cosas y cedes otras. No está habiendo un diálogo limpio. Con la actitud del Gobierno, se rompen los equilibrios de la negociación”, ha añadido Marzo.

Las pequeñas y medianas empresas

En esta línea, desde las pymes consideran que ha habido una “falta de respeto” a la negociación y al diálogo social al “imponer” desde el Gobierno una reducción de jornada. “Va a ser un error y provocará un agravio importante en las empresas. No afectará de la misma manera en función de los trabajadores que tengas”, ha apuntado el secretario general de Cepyme Aragón, Carmelo Pérez.

No en vano, desde Cepyme que el marco ideal para tratar la reducción de jornada es la negociación colectiva y los convenios. “El café para todos no funciona. La única manera de modularlo es que sea un tome y que la negociación colectiva actúe. No es lo mismo el metal o la industria, que el agroalimentario o los servicios, ni en Madrid que en Teruel”, ha mantenido.