El Real Zaragoza pierde a uno de sus símbolos: el capitán Francho Serrano, traspasado al Getafe de Primera División

Durante todo el verano ha sido uno de los culebrones silenciosos que merodeaban el día a día del club, y este martes se ha puesto punto y final a la historia de Francho en el Real Zaragoza.

El canterano, capitán y uno de los pocos que ha dado la cara durante una tétrica temporada, jugará en el Getafe las próximas tres temporadas, en donde disputará este año la Conference League.

Se marcha uno de los símbolos del club durante el último lustro, emblema de una entidad que sigue despeñando todo el zaragocismo que queda en la entidad.

Gracias por todos estos años defendiendo el escudo del león



Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa



Zaragoza siempre va a ser tu casa, Francho 🤍 pic.twitter.com/Qk8BTzn6o1 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 18, 2026

Con 191 partidos en el primer equipo, con Francho no se marcha solo un jugador, sino que el club pierde identidad y alma blanquiazul, algo a lo poco a lo que los 22.000 abonados tenían de lo que agarrarse.

El 'zorro' se marcha forzado por la situación económica del club, que en Primera RFEF no podía hacer frente al contrato que le firmó Fernando López como escudo en mayo de 2025 para acallar las críticas, anunciando su renovación en el último partido de la vieja Romareda.

Francho, llamado a ser un 'one club men' en un Real Zaragoza al que se le van acabando los referentes, se ha despedido de su afición con un emotivo vídeo, que evidencia el vacío que deja en el corazón zaragocista.

"Ha llegado el momento que nunca imaginé que llegaría. Nunca pensé en llevar otro escudo. Espero que se me recuerde como alguien que dejó todo por el Real Zaragoza. La Romareda siempre será mi casa", dice en el vídeo.

En sus redes sociales, Serrano ha sido más explícito, asegurando que era la mejor decisión, sobre todo, para la entidad.

"Este paso es bueno para todos. Es el que debo dar, por mucho que duela. Me marcho porque es la mejor solución para el club, que está por encima de todo y de todos", ha apuntado.

Con la salida de Francho, se cierra un ciclo en un Real Zaragoza que se vanagloria de la apuesta por una cantera a la que ha echado mano recurrentemente cuando tiene el agua al cuello.

Así emergió Francho en el primer equipo, formando, junto a Alejandro Francés e Iván Azón, un trío de 'zagales' que ha ido salvando al club de la catástrofe desde el playoff del 2020, del que todavía no ha levantado cabeza.

Primero se fue Francés, luego Azón y ahora Francho. Los tres representaban sobre el verde a una afición que no hacía más que ver a su equipo inmolarse y arrastrarse por Segunda División. Todavía se está esperando a alguien que supla con garantías a los dos primeros.

Ahora, la pelota está en el tejado de Lalo Arantegui y la nueva propiedad, el fondo de inversión A.GAIN, que, en su primera gran decisión como dueños del club, ha chocado contra casi todo el zaragocismo. Y la pelota, ahora mismo, está caliente.

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