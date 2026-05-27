Clamor entre el zaragocismo por un giro total en el Real Zaragoza: "Que hagan lo mismo que harían en sus empresas"

El zaragocismo no puede más. La confirmación del descenso a Primera RFEF ha sido la gota que ha colmado la paciencia de una afición harta de ver cómo su equipo se hunde a los infiernos del fútbol español, abandonado a su suerte por una propiedad desaparecida.

El último partido en el Ibercaja Estadio ya dejó muestras del enfado patente entre la afición, con centenares de zaragocistas concentrándose en los exteriores. La protesta se extendió antes, durante y después del encuentro, teniendo que salir los jugadores en autobús por la puerta de atrás del recinto.

Un enfado que, tras el empate en Las Palmas, se convirtió en un clamor, con multitud de aficionados exigiendo a la propiedad un giro de 180º, que inevitablemente debe pasar por la salida de los principales gestores de la entidad.

Porque, pese a que muchos zaragocistas creían tenerlo medianamente asumido, la confirmación del descenso caló hondo en el corazón de los aficionados.

Pasadas las horas, toca señalar a los culpables, desde unos jugadores que “no han estado a la altura”, hasta la propiedad de la entidad.

“La propiedad ha hecho una inversión, pero ha delegado la gestión en el Atlético de Madrid, y no le ha puesto ningún tipo de cariño. A un club de fútbol hay que tratarlo con cariño y estar pendiente de él, y no dejarlo un poco abandonado a su suerte como ha pasado aquí. Son culpables por inacción y pasotismo”, apunta el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, José Manuel Fábregas.

Y la única solución que contemplan desde las peñas es que se aborden “cambios profundos” en la directiva.

“Lo único que le pido a los propietarios es que hagan los mismos cambios que harían si este fracaso lo hubieran tenido en algunas de sus exitosas empresas. Lo mismo. Que lo tomen con el mismo respeto con el que tratan sus propias empresas tan rentables para ellos. Lo que ha pasado es muy fuerte”, incide Fábregas.

Porque el descenso no es cuestión de una mala temporada o de una decisión fallida, sino que es la culminación a cinco años de parálisis en los que progresivamente se ha ido acercando al descenso.

“El Zaragoza tiene una dinámica negativa desde la pandemia. Sólo el año que estuvimos entero con José Ignacio Martínez estuvimos en mitad de tabla. El resto de los años han sido un desastre. Es la crónica de una muerte anunciada”, señala el presidente de las peñas, que engloban a un importante sector de aficionados.

Este domingo tendrá lugar la despedida del Real Zaragoza de Segunda División, con un partido intrascendente para los aragoneses, más allá de no arrastrar más la camiseta. Algunos sectores de la afición en redes sociales urgen acciones en señal de protesta.

A la última concentración, el pasado 17 de mayo en la previa ante el Sporting, acudieron varios centenares de personas, lejos de las grandes protestas de otras épocas.

En cualquier caso, lo que tiene claro el presidente de la Federación de Peñas es que la afición nunca dejará solo al equipo, sea en Primera División, Segunda o Primera RFEF.

“Hay mucha gente joven que no ha visto al Real Zaragoza nunca en Primera División. Está claro que los que vamos al fútbol vamos por sentimiento, porque lo que llevamos viendo en los últimos años es lamentable. Claro que nos vamos a quedar en el peor momento del equipo. El año que viene vamos a estar ahí”, ha aseverado.