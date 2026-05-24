La propiedad del Real Zaragoza admite el fracaso, pero omite pedir disculpas mientras presume de inversión económica

Apenas minutos después de firmar el capítulo más triste de su historia, el Consejo de Administración del Real Zaragoza publicaba un comunicado en el que admitía el fracaso deportivo y prometía empezar ya a poner las bases para regresar al fútbol profesional, pero sin unas palabras de perdón o disculpas a la afición.

El club reconoce que "no hemos estado a la altura", con la muletilla de "deportivamente", y avanzando "cambios" para que la entidad vuelva "cuanto antes" al fútbol profesional.

Con un descenso que lleva su firma, y lejos de dar la cara, como viene siendo habitual, desde el Consejo de Administración se atreven a sacar pecho de inversión económica y de la construcción de La Nueva Romareda, como si fuera un consuelo para la afición.

"Desde la llegada de nuevos accionistas, se han invertido 65 millones de euros para reducir la deuda, profesionalizar el club, dotarlo de los recursos necesarios para competir en el fútbol profesional y garantizar la construcción del nuevo estadio. El ambicioso proyecto del Ibercaja Romareda es un objetivo irrenunciable, de suma relevancia para la ciudad y nuestra entidad, y que será uno de los mejores estadios del mundo", reza el comunicado.

El club se muestra ya con la "máxima exigencia", con el compromiso de "asistir financieramente al club" para dotarlo de estabilidad, prometiendo "cumplir con los pagos acordados para la construcción del Ibercaja Estadio".

"Esto no puede ni debe ser el final. Es un duro obstáculo, sí, pero también un momento para reaccionar. Nuestra implicación con el Real Zaragoza, con los zaragocistas y con la ciudad es, si cabe, aún mayor, impulsados por la idiosincrasia de Zaragoza, donde nadie se rinde nunca", añaden.