El Real Zaragoza estalla por el arbitraje en Huesca: "Condicionó clara y directamente el resultado"
El club cuestiona el penalti que señaló Arcediano Monescillo y otras dos acciones en el área del Huesca.
Más información: El Real Zaragoza cava su propia tumba en un final indigno: un polémico penalti sentencia a los de David Navarro
Casi 24 horas después del derbi aragonés, el Real Zaragoza ha publicado un comunicado estallando contra el arbitraje de Dámaso Arcediano Monescillo en Huesca, con decisiones que, a su juicio, "condicionaron clara y directamente el resultado del mismo".
Desde el club, en sus redes sociales, muestran su enfado por el penalti señalado en la segunda parte y que derivó en el gol de Sielva y en la derrota del equipo de David Navarro.
Arcediano Monescillo señaló la pena máxima en un contacto entre Kenan Kodro y Jesús Álvarez, sin que Iglesias Villanueva desde el VAR le llamara a rectificar.
Además, mencionan dos acciones en el área del Huesca, un agarrón a Dani Gómez y un golpe de Pulido a Rober González, hablando de "trato dispar".
CAPÍTULO I— Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 27, 2026
🧐 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟 pic.twitter.com/8PnhGFFRtK
"Son ya numerosas las ocasiones en las que el Real Zaragoza ha sido perjudicado por diferentes decisiones del estamento arbitral en partidos a lo largo de esta temporada, algo que hemos manifestado y trasladado a través de diversas vías a los órganos competentes cuando lo hemos considerado oportuno", dice el comunicado del club, en el que, por otro lado, menciona más a Andrada que al colegiado del partido.
Por ello, el club reclama "el máximo rigor, coherencia y uniformidad" en la toma de decisiones arbitrales en el final de temporada, en el que el Real Zaragoza se juega la continuidad en el fútbol profesional.