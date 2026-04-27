El Real Zaragoza estalla por el arbitraje en Huesca: "Condicionó clara y directamente el resultado"

Casi 24 horas después del derbi aragonés, el Real Zaragoza ha publicado un comunicado estallando contra el arbitraje de Dámaso Arcediano Monescillo en Huesca, con decisiones que, a su juicio, "condicionaron clara y directamente el resultado del mismo".

Desde el club, en sus redes sociales, muestran su enfado por el penalti señalado en la segunda parte y que derivó en el gol de Sielva y en la derrota del equipo de David Navarro.

Arcediano Monescillo señaló la pena máxima en un contacto entre Kenan Kodro y Jesús Álvarez, sin que Iglesias Villanueva desde el VAR le llamara a rectificar.

Además, mencionan dos acciones en el área del Huesca, un agarrón a Dani Gómez y un golpe de Pulido a Rober González, hablando de "trato dispar".

CAPÍTULO I



🧐 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟 pic.twitter.com/8PnhGFFRtK — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 27, 2026

"Son ya numerosas las ocasiones en las que el Real Zaragoza ha sido perjudicado por diferentes decisiones del estamento arbitral en partidos a lo largo de esta temporada, algo que hemos manifestado y trasladado a través de diversas vías a los órganos competentes cuando lo hemos considerado oportuno", dice el comunicado del club, en el que, por otro lado, menciona más a Andrada que al colegiado del partido.

Por ello, el club reclama "el máximo rigor, coherencia y uniformidad" en la toma de decisiones arbitrales en el final de temporada, en el que el Real Zaragoza se juega la continuidad en el fútbol profesional.