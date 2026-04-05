Real Zaragoza - Mirandés, LaLiga Hypermotion en directo: tropezón de los de David Navarro en el peor día
El Real Zaragoza quiere continuar con su escalada hacia la permanencia con 3 puntos ante el Mirandés.
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LAS CLAVES
- 22:57 FINAL
- 22:13 52´: Gol del Mirandés
- 21:51 DESCANSO
- 21:47 44´: ¡Gol del Mirandés!
- 21:24 22´: ¡¡GOOOOOOL DE DANI GÓMEZ!!
- 21:02 0': Comienza el partido
Después de un empate ante el Leganés que supo a poco por los méritos realizados, el Real Zaragoza quiere prolongar su resurrección ante un Mirandés que dispone de su última bala para soñar con la permanencia.
El equipo de David Navarro busca la tercera victoria consecutiva en casa tras tumbar a dos cocos como Almería y Racing, pero ahora llega un Mirandés colista, pero muy combativo, que se resiste a darse por descendido.
Los resultados del resto de la jornada han acompañado a un Real Zaragoza que, no obstante, no quiere mirar la clasificación y se limita a mirar su camino, el de llegar a los 50 puntos que, habitualmente, confirman la continuidad en Segunda División.
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FINAL
Final del partido. El Real Zaragoza vuelve a fallar en casa en un día marcado en rojo y el Mirandés se lleva los 3 puntos del Ibercaja Estadio.
En breve, la crónica completa en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
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90´: ¡Tasende cerca de marcar!
¡Mawuli y Tasende se topan con la defensa del Mirandés en dos rechaces para hacer el empate!
Orellana Cid añade seis minutos al partido.
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87´: Se le acaba el tiempo al Zaragoza
Remate de El Yamiq a las manos de Juanpa. Se le acaba el tiempo al Zaragoza.
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82´: Soberón, a la barrera
Lanzamietno de falta de Soberón que golpea en la barrera
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79´: Cuarto cambio en el Zaragoza
Nuevo cambio en el Zaragoza. Se marcha Rober, cuyo depósito de gasolina había dicho basta, y entra Tasende.
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77´: El Real Zaragoza pierde el control
Llegan los nervios a un Real Zaragoza que ya ataca por oleadas y con la única inspiración de Rober González, que también empieza a estar muy fatigado.
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72´: David Navarro refresca el ataque
David Navarro busca más pólvora y da entrada a Soberón por un Dani Gómez que había jugado muchos minutos durante esta semana y ya estaba fatigado.
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68: Ay Andrada...
A punto de liarse Andrada con el balón, pero afortunadamente el balón no cogió portería y salió a córner.
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65´: Disparo alto de Mawuli
Disparo lejano de Mawuli que sale por encima del larguero. Empieza a acumular muchas llegadas el Real Zaragoza, pero sin fortuna para poner el empate.
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63´: ¡Otra ocasión de Kodro!
¡Vuelve a perdonar Kodro! El delantero no puede aprovechar una gran internada de Aguirregabiria y su remate lo detiene Juanpa.
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57´: Rozando el palo el lanzamiento de Rober
¡Lanzamiento cerradito de Rober que no remata nadie y a punto está de colarse en la portería de Juanpa!
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55´: Lo intentaron Cuenca y DanI Gómez
Buen intento de Cuenca y Dani Gómez. El canterano se buscó las abichuelas en una jugada individual, y el delantero no pudo aprovechar el rechace en la frontal del área pequeña.
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52´: Gol del Mirandés
Gol del Mirandés. Combinaron Javi Hernández y Carlos Fernández y el delantero supera a Andrada en área pequeña con un remate de tacón. Remonta el cuadro jabato.
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49´: ¡Al palo Kodro!
¡Nueva ocasión para Kodro! Rober González le filtró un buen balón en el área, no se atrevió a disparar de primeras cuando quizá tenía mejor ocasión, aunque se las buscó para encontrar el disparo y toparse con el palo.
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45´: Remate alto de Kodro
Primer minuto de la segunda parte y primera ocasión para Kodro. Llegó Larios hasta línea de fondo y puso un buen centro al primer palo hacia el remate de Kodro, pero se le marchó por encima del larguero.
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45´: Comienza la segunda parte con cambios
Arranca la segunda mitad con doble cambio en el Real Zaragoza. David Navarro deja en el banquillo a Saidu, con tarjeta, y Pinilla, poco participativo, y da entrada a Mawuli y Cuenca.
También hay cambio en el Mirandés. Antxón Muneta ha introducido a Novoa en el puesto de Tamarit.
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DESCANSO
Señala Orellana Cid el descanso con 1-1 en el marcador. No supo rematar el partido el Real Zaragoza tras el gol de Dani Gómez, con dos muy buenas ocasiones de Kodro, y se encuentra con un gol del Mirandés en un triple error en cadena al intentar despejar un balón en defensa.
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44´: ¡Gol del Mirandés!
¡Empata el Mirandés! Gol de Unax de chilena en un triple fallo en cadena del Zaragoza. No acertaron a despejar Pinilla, Radovanovic y El Yamiq, y Unax en área pequeña empata el partido antes del descanso.
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40´: Disparo desviado de Pinilla
Probó suerte Pinilla desde lejos, pero el balón se marchó muy desviado. Tenía mejores opciones el canterano.
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36´: Amarilla a Saidu
Tarjeta amarilla a Saidu por cortar una contra del Mirandés. Es la segunda para los zaragocistas, ya que antes la vio El Yamiq entre las protestas del penalti sobre Rober González.