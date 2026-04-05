Real Zaragoza - Mirandés, LaLiga Hypermotion en directo: tropezón de los de David Navarro en el peor día

Después de un empate ante el Leganés que supo a poco por los méritos realizados, el Real Zaragoza quiere prolongar su resurrección ante un Mirandés que dispone de su última bala para soñar con la permanencia.

El equipo de David Navarro busca la tercera victoria consecutiva en casa tras tumbar a dos cocos como Almería y Racing, pero ahora llega un Mirandés colista, pero muy combativo, que se resiste a darse por descendido.

Los resultados del resto de la jornada han acompañado a un Real Zaragoza que, no obstante, no quiere mirar la clasificación y se limita a mirar su camino, el de llegar a los 50 puntos que, habitualmente, confirman la continuidad en Segunda División.