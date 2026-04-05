Kenan Kodro, antes del Real Zaragoza - Mirandés

Kenan Kodro, antes del Real Zaragoza - Mirandés Real Zaragoza

Real Zaragoza

Real Zaragoza - Mirandés, LaLiga Hypermotion en directo: tropezón de los de David Navarro en el peor día

El Real Zaragoza quiere continuar con su escalada hacia la permanencia con 3 puntos ante el Mirandés.

Te puede interesar: Un gran Real Zaragoza se topa con el muro de Juan Soriano: empate que refuerza al equipo en un partidazo en Leganés

Zaragoza
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

Después de un empate ante el Leganés que supo a poco por los méritos realizados, el Real Zaragoza quiere prolongar su resurrección ante un Mirandés que dispone de su última bala para soñar con la permanencia.

El equipo de David Navarro busca la tercera victoria consecutiva en casa tras tumbar a dos cocos como Almería y Racing, pero ahora llega un Mirandés colista, pero muy combativo, que se resiste a darse por descendido.

Los resultados del resto de la jornada han acompañado a un Real Zaragoza que, no obstante, no quiere mirar la clasificación y se limita a mirar su camino, el de llegar a los 50 puntos que, habitualmente, confirman la continuidad en Segunda División.

  1. Zaragoza

    FINAL

    Final del partido. El Real Zaragoza vuelve a fallar en casa en un día marcado en rojo y el Mirandés se lleva los 3 puntos del Ibercaja Estadio.

    En breve, la crónica completa en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

  2. Zaragoza

    90´: ¡Tasende cerca de marcar!

    ¡Mawuli y Tasende se topan con la defensa del Mirandés en dos rechaces para hacer el empate!

    Orellana Cid añade seis minutos al partido.

  3. Zaragoza

    87´: Se le acaba el tiempo al Zaragoza

    Remate de El Yamiq a las manos de Juanpa. Se le acaba el tiempo al Zaragoza.

  4. Zaragoza

    82´: Soberón, a la barrera

    Lanzamietno de falta de Soberón que golpea en la barrera

  5. Zaragoza

    79´: Cuarto cambio en el Zaragoza

    Nuevo cambio en el Zaragoza. Se marcha Rober, cuyo depósito de gasolina había dicho basta, y entra Tasende.

  6. Zaragoza

    77´: El Real Zaragoza pierde el control

    Llegan los nervios a un Real Zaragoza que ya ataca por oleadas y con la única inspiración de Rober González, que también empieza a estar muy fatigado.

  7. Zaragoza

    72´: David Navarro refresca el ataque

    David Navarro busca más pólvora y da entrada a Soberón por un Dani Gómez que había jugado muchos minutos durante esta semana y ya estaba fatigado.

  8. Zaragoza

    68: Ay Andrada...

    A punto de liarse Andrada con el balón, pero afortunadamente el balón no cogió portería y salió a córner.

  9. Zaragoza

    65´: Disparo alto de Mawuli

    Disparo lejano de Mawuli que sale por encima del larguero. Empieza a acumular muchas llegadas el Real Zaragoza, pero sin fortuna para poner el empate.

  10. Zaragoza

    63´: ¡Otra ocasión de Kodro!

    ¡Vuelve a perdonar Kodro! El delantero no puede aprovechar una gran internada de Aguirregabiria y su remate lo detiene Juanpa.

  11. Zaragoza

    57´: Rozando el palo el lanzamiento de Rober

    ¡Lanzamiento cerradito de Rober que no remata nadie y a punto está de colarse en la portería de Juanpa!

  12. Zaragoza

    55´: Lo intentaron Cuenca y DanI Gómez

    Buen intento de Cuenca y Dani Gómez. El canterano se buscó las abichuelas en una jugada individual, y el delantero no pudo aprovechar el rechace en la frontal del área pequeña.

  13. Zaragoza

    52´: Gol del Mirandés

    Gol del Mirandés. Combinaron Javi Hernández y Carlos Fernández y el delantero supera a Andrada en área pequeña con un remate de tacón. Remonta el cuadro jabato.

  14. Zaragoza

    49´: ¡Al palo Kodro!

    ¡Nueva ocasión para Kodro! Rober González le filtró un buen balón en el área, no se atrevió a disparar de primeras cuando quizá tenía mejor ocasión, aunque se las buscó para encontrar el disparo y toparse con el palo.

  15. Zaragoza

    45´: Remate alto de Kodro

    Primer minuto de la segunda parte y primera ocasión para Kodro. Llegó Larios hasta línea de fondo y puso un buen centro al primer palo hacia el remate de Kodro, pero se le marchó por encima del larguero.

  16. Zaragoza

    45´: Comienza la segunda parte con cambios

    Arranca la segunda mitad con doble cambio en el Real Zaragoza. David Navarro deja en el banquillo a Saidu, con tarjeta, y Pinilla, poco participativo, y da entrada a Mawuli y Cuenca.

    También hay cambio en el Mirandés. Antxón Muneta ha introducido a Novoa en el puesto de Tamarit.

  17. Zaragoza

    DESCANSO

    Señala Orellana Cid el descanso con 1-1 en el marcador. No supo rematar el partido el Real Zaragoza tras el gol de Dani Gómez, con dos muy buenas ocasiones de Kodro, y se encuentra con un gol del Mirandés en un triple error en cadena al intentar despejar un balón en defensa.

  18. Zaragoza

    44´: ¡Gol del Mirandés!

    ¡Empata el Mirandés! Gol de Unax de chilena en un triple fallo en cadena del Zaragoza. No acertaron a despejar Pinilla, Radovanovic y El Yamiq, y Unax en área pequeña empata el partido antes del descanso.

  19. Zaragoza

    40´: Disparo desviado de Pinilla

    Probó suerte Pinilla desde lejos, pero el balón se marchó muy desviado. Tenía mejores opciones el canterano.

  20. Zaragoza

    36´: Amarilla a Saidu

    Tarjeta amarilla a Saidu por cortar una contra del Mirandés. Es la segunda para los zaragocistas, ya que antes la vio El Yamiq entre las protestas del penalti sobre Rober González.