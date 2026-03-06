La varita de David Navarro mantiene su magia y el Real Zaragoza consigue un triunfo para soñar con el milagro (0-1)

“Mientras haya vida, hay esperanza” fue uno de los mensajes de Lalo Arantegui en su presentación como nuevo director deportivo del Real Zaragoza. También hizo hincapié en competir hasta el final los 42 puntos restantes. Dicho y hecho, los tres primeros desde su llegada ya están en el casillero maño.

La salvación todavía queda muy lejos y la situación sigue siendo crítica, pero el Real Zaragoza y el zaragocismo quieren soñar. Un primer paso, pequeño, pero paso, ha sido la victoria cosechada este viernes ante el Cádiz por 0-1 gracias a un gol de Kenan Kodro antes del minuto 20.

Pero, el triunfo tiene un nombre propio: David Navarro. El técnico aragonés, que mantiene su carácter de amuleto para el Real Zaragoza, ha dado al equipo la rasmia y el orgullo que había perdido, y a pesar del acecho rival tras el descanso, ha resistido y suma una victoria que puede ser un punto de inflexión.

Después de una semana intensa en los despachos, cargada de cambios y movimientos con la salida de Sellés e Indias y el regreso de Lalo Arantegui, el Real Zaragoza volvía al terreno de juego, donde se disputan de verdad los puntos.

Lo hacía dirigido por David Navarro, de momento como entrenador interino y el cuarto del curso. El aragonés sorprendía con la titularidad del canterano Hugo Pinilla, que perdió a su madre esta semana. Además, regresaban Radovanovic e Insua al centro de la defensa, y Kodro en punta con Dani Gómez.

Quizás más por el deseo de verlo, pero el Real Zaragoza presentaba algo diferente a las últimas jornadas. El partido comenzaba tranquilo, sin ocasiones claras, aunque los blanquillos avisaban a los gaditanos con un par de disparos lejanos de Mawuli y Kodro, que no iban entre los tres palos. Había valentía y predisposición.

El ritmo era lento, pero el Real Zaragoza era más vertical y corría cuando podía. Hacía semanas que no se veía, pero era superior a su rival, y además, conseguía materializarlo en gol.

Era el minuto 18 cuando Francho ponía desde la derecba un centro al área que, tras tocar en Dani Gómez, llegaba a Kenan Kodro. El delantero, como debe hacer un ariete, definía ante David Gil para adelantar a los suyos. Eso sí, no faltaba la tensión, pues lo hacía en su segundo remate.

El Cádiz trataba de despertar y poco después Suso chutaba en dirección a la meta de Andrada, pero Radovanovic estaba bien situado para despejar el golpeo.

Los de Garitano se acercaban, aunque sin peligro eran los visitantes los que podían hacer el segundo. Tras una falta peligrosa que quedaba en un simple reclamo de penalti y un centro de Gómez que se paseaba, al borde del descanso David Gil detenía una gran ocasión zaragocista.

En el 41’, el Real Zaragoza armaba una buena triangulación iniciada por Rober, que se la dejaba a Pinilla, y este asistía a un Francho que se encontraba con un paradón del cancerbero gaditano.

Sufrimiento en la segunda parte

Después del paso por los vestuarios el Cádiz llevaba las riendas del choque. Por detrás en el marcador, los del sur sabían que tenían que dar un paso más y así se veía sobre el verde del Nuevo Mirandilla (ahora JP Financial Estadio).

Desde la reanudación, los locales acumulaban acercamientos. No obstante, las ocasiones no eran de estas que se denominan clarísimas, ya que los disparos de Antoñito y Ocampo, los más peligrosos, no desestabilizaban la seguridad de Andrada.

Así pues, aunque los blanquillos renunciaban a la posesión, en el minuto 66 Álex se dormía y Dani Gómez recogía la pelota para disfrutar de una ofensiva muy clara que Rober no lograba finalizar en gol al desviar la trayectoria un defensor.

Con el paso de los minutos, el Cádiz encerraba todavía más al Real Zaragoza que sufría y resistía el acecho. Pese a ello, el equipo maño volvía a tener en sus botas ampliar el marcador. Marcos Cuenca no aprovechaba una asistencia perfecta de Rober, ya que, solo ante la portería, su disparo cruzado se marchaba desviado. El electrónico marcaba el minuto 85 y las pulsaciones se aceleraban.

El Real Zaragoza soportaba los minutos críticos y finalmente celebraba una victoria muy importante después de casi dos meses sin vencer. La salvación, a falta de disputarse la jornada, se queda a cinco puntos y los zaragozanos abandonan la última posición de la tabla.

Además, por cierto, David Navarro gana más enteros para dejar de ser "interino".