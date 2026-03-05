José Manuel Fábregas, presidente de las Peñas del Real Zaragoza: "Debemos protestar y luchar por sanear el club"

La trágica situación que vive el Real Zaragoza, al borde del descenso a Primera RFEF, va mucho más allá del terreno de juego o del fin de semana. Esta desdicha acompaña a miles de zaragocistas en su día a día, con dolor y sufrimiento.

Así lo vive el presidente de la Federación de Peñas del Real Zaragoza, José Manuel Fábregas, que como zaragocista hasta la médula desde hace más de 30 años, representa el sentir de toda una afición.

No son tiempos fáciles para Fábregas, a quien le cuesta hasta conciliar el sueño. Se convirtió en el nuevo presidente de la federación el 21 de septiembre de 2024 y deportivamente le ha tocado vivir dos temporadas desastrosas.

Desde su posición, trata de lanzar un mensaje de auxilio y, sobre todo, defiende que la afición se una y luche por rescatar a un club que le pertenece a su gente.

De esta forma, en una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Fábregas confiesa que es una situación dura a nivel personal y para la afición. “Hasta el más optimista ya se dio cuenta el día del Andorra de que la cosa está muy complicada. Contra el Burgos ya fue la confirmación de que esto va a ser prácticamente imposible que lo salvemos”, lamenta.

José Manuel Fábregas, presidente de las Peñas.

En este punto, recuerda que el Real Zaragoza no está en la tercera categoría del fútbol español desde los años 40. “Es una situación que no hemos vivido nunca y que no podemos normalizar. Ya hemos normalizado estar un montón de años en la parte baja de Segunda División”, defiende.

Fábregas reconoce que ve muy difícil la salvación y describe el más que probable descenso a Primera RFEF como algo “vergonzoso, bochornoso, increíble e inexplicable. “No nos lo podemos creer. Es un terreno inexplorado”, reitera.

Por supuesto, jamás hubiera imaginado que algo así le pudiera llegar a ocurrir a un Real Zaragoza tan laureado y casi centenario: “Hace dos años tuvimos un susto, el año pasado fue uno más grande. Pero aun así pensábamos que era imposible que pudiera pasar”.

Nayim y Fábregas.

No obstante, a falta de 14 jornadas el Real Zaragoza es colista a 8 puntos de la permanencia y para el presidente de las Peñas, bajar “está más cerca que nunca” como consecuencia de “una gestión desastrosa” en los últimos cuatro años.

En concreto, enumera varios motivos que han desembocado en el devenir de la entidad aragonesa: “Falta de estabilidad, ausencia de una idea clara de un club con numerosos cambios bruscos de timón, cambios de entrenadores, directores deportivos y un centenar de fichajes cada año”.

Una reorganización interna

José Manuel Fábregas ha sido crítico con la gestión orquestada por la nueva propiedad y tiene claro que la vida de un club histórico pasa por una transformación interna en todos los estamentos: “Hay que darle una vuelta a toda la organización interna del club”.

Eso sí, admite que estos últimos días ya se han dado los primeros pasos introduciendo zaragocismo a la entidad y “con una estructura deportiva fuerte con un equipo de trabajo amplio”. No obstante, sostiene que no puede quedarse así y que “tiene que seguir habiendo más cambios”.

En este aspecto, valora positivamente el regreso de Lalo Arantegui como director deportivo casi 6 años después de su marcha. “Llevamos tiempo demandando una estructura deportiva, un equipo de trabajo de cuatro o cinco hombres. Además, se está dotando de identidad aragonesa y de zaragocismo, lo cual es también positivo”, reflexiona.

El presidente en un acto de peñas.

Aun así, señala que es “una pena” haber tenido que llegar a la situación actual para acometer tales cambios.

Por otra parte, Fábregas ve bien que no se haya esperado hasta el final de temporada para tomar las decisiones. “Es positivo que se haya producido ya, porque si hubiéramos esperado hubiéramos perdido unos meses y hubiéramos incurrido en errores del pasado, como el curso anterior que estuvimos cuatro meses sin director deportivo”, justifica.

Y es que, parece que el Real Zaragoza y el zaragocismo ya piensa en el próximo año en Primera Federación. Aunque, el presidente de los peñistas aclara que en caso de que el cuadro maño se salve, el fracaso hubiera sido “tremendo” y los cambios serían necesarios igualmente.

“No podían continuar los anteriores directores. Lo ideal era acometer los cambios cuanto antes para volver a sanear toda la estructura del club”, insiste.

Acciones de la afición

Sin duda, los más perjudicados son los aficionados, que mientras unos van y vienen, son los que se quedan y soportan las tempestades. El pasado fin de semana ante el Burgos, el Ibercaja Estadio ya mostró su gran malestar contra la directiva, con una gran pitada, pancartas y cánticos frente al palco.

En esta línea, como figura representativa del zaragocismo, el presidente cuenta que se van a plantear diferentes acciones de protesta en las próximas semanas, todas ellas dentro del campo: “Tenemos claro que hay que seguir el camino del otro día con gritos a la directiva y pancartas, siempre desde el civismo”.

“Es muy importante mostrar nuestra disconformidad, que no bajemos los brazos y que aunque nos veamos ya descendidos, protestemos. Tenemos que tratar de luchar por sanear el club. Habremos tocado fondo, pero hay que recuperar poco a poco el terreno perdido. Tenemos que conseguir que la propiedad contrate gestores en condiciones”, finaliza con templanza Fábregas.