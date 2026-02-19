El Real Zaragoza y su final por la salvación en Andorra: los buenos precedentes marcan el camino hacia los tres puntos

Desde hace unas semanas, el Real Zaragoza se juega en cada partido la vida. Literalmente. Las jornadas pasan, el tiempo se agota y el club aragonés sigue sin salir de los puestos de descenso, donde lleva inmerso desde el inicio del curso.

El Real Zaragoza se planta en la jornada 27 de LaLiga Hypermotion a cinco puntos de la salvación, precisamente la que marca su próximo rival, el Andorra con 29 puntos.

Tras dos empates consecutivos ante dos rivales asequibles, Eibar y Cultural Leonesa, son cinco los duelos que encadena el equipo de Rubén Sellés sin ganar (empates contra Real B y Castellón y derrota ante el Albacete). El último triunfo fue el de El Sardinero por 2-3 ante el Racing de Santander en enero.

Más allá de los resultados de las últimas semanas, preocupa la sensación de incapacidad de ganar del Real Zaragoza, que ha visto como el efecto Sellés se ha desvanecido, incluso con los nuevos fichajes.

Con seis incorporaciones en el mercado invernal y tres salidas, la plantilla crecía, pero el equipo zaragozano también ha sufrido una oleada de lesionados con Kodro, Toni Moya, Guti, Bakis, Keidi Bare y Pomares en la enfermería. A estos se les han unido en los últimos días Saidu, Radovanovic y Tachi, que pasará por el quirófano este viernes.

A pesar de todo, no hay excusas que valgan y el Real Zaragoza tiene que mirar al próximo partido como la final que es y sacar los tres puntos del Nou Estadi Encamp, del que tiene buenos recuerdos.

En sus dos visitas, el cuadro aragonés se ha llevado los tres puntos con el mismo resultado: 0-1. El primero fue el 5 de febrero de 2023, cuando los blanquillos vencieron 0-1 con un gol de Bebé en el descuento en el minuto 93.

El mismo año, pero en la temporada 2023/24 el 5 de octubre, repitió resultado por la mínima, en esta ocasión con un gol de Víctor Mollejo. Un encuentro en el que sufrió para aguantar el resultado a pesar de jugar con un futbolista más.

En este aspecto, los ahora liderados por Rubén Sellés confían en repetir ese desenlace, aunque en una situación mucho más crítica que en esos antecedentes, y poder volver a casa con los tres puntos, que supondrían un alivio importante y una señal de que todavía hay esperanza.

Ascendido este curso, el Andorra le ganó 1-3 al Real Zaragoza en el primer partido oficial del Ibercaja Estadio todavía en agosto. Así pues, los maños buscarán también este domingo a las 16.15 poder darle la vuelta al golaverage con los del Principado.

Dirigidos por Carles Manso, los tricolors llegan también con necesidades después de tres derrotas consecutivas frente al Castellón, la Real Sociedad B y el Almería.

El cuadro aragonés contará en Andorra con el apoyo de 150 aficionados, para quienes la plantilla y el club ha costeado las entradas, a 50 euros.