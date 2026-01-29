El repaso de Rubén Sellés al mercado de fichajes del Real Zaragoza: refuerzos defensivos, salidas y elogios a Agada

El Real Zaragoza, inmerso en puestos de descenso desde el inicio del curso, tiene por delante semanas decisivas para su futuro. Además de enfrentarse a rivales prácticamente directos en el terreno de juego, tiene cuatro días para incorporar nuevas armas a su plantilla.

El próximo lunes 2 de febrero finaliza la ventana de fichajes de invierno y, tal y como ha reconocido el entrenador Rubén Sellés, el club espera refuerzos.

Por el momento, el director deportivo Txema Indias ha cerrado la llegada de Rober González y Willy Agada, pero el técnico ha afirmado que están “trabajando para seguir intentando reforzar la plantilla, sobre todo en posiciones defensivas”.

Además, el valenciano ha elogiado al último fichaje blanquillo. En concreto, ha señalado que el delantero nigeriano es un “jugador diferente” a lo que tiene.

“Ha destacado por ser un atacante posicional y como referencia. Puede aguantar el balón de espaldas, girar e ir al espacio. Es un gran rematador de cabeza en el área. Nos da alternativas para jugar arriba. Con él, somos un poco mejores”, ha defendido.

En el apartado de salidas, donde se han marchado cedidos Kosa, Bazdar y Pau Sans, Rubén Sellés no descarta que haya más: “Hay intereses individuales y colectivos que a veces priman. Hasta que se cierre, el mercado está abierto. Puede haber alguna incorporación y salida, especialmente de jugadores menos habituales. Es parte del fútbol y del show”.

Las bajas

De cara al enfrentamiento de este sábado ante el Albacete, el técnico suma una nueva baja, la de Pomares, que con la sanción por acumulación de tarjetas de Dani Tasende, deja el lateral izquierdo huérfano.

“Pomares ha estado entrenando al margen del grupo y, si llega, llegará justo. Lleva varias semanas con molestias. Tenemos recursos, como vimos el otro día”, ha explicado.

En ese aspecto, ha matizado las opciones de Juan Sebastián, Valery, Saidu o incluso Gomes o Aguirregabiria. “Con cualquier opción, el equipo será competitivo”, ha subrayado.

Por otro lado, ha analizado el encuentro en el Carlos Belmonte. Sellés considera que será muy distinto a los últimos y destaca que es un equipo que sabe a lo que juega, que concede pocos goles y que aprovecha el balón parado. “La ilusión por la Copa les lleva a una dinámica positiva. Tendremos que estar preparados para ser protagonistas”, ha finalizado.

Por último, el valenciano mantiene su línea de ser competitivos y no pensar más allá del próximo partido. A pesar de ello, tiene claro que “punto a punto no podremos hacerlo”.