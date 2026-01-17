Francho Serrano.

Francho Serrano. LaLiga Hypermotion

Real Zaragoza

Así hemos vivido en directo el empate del Real Zaragoza ante la Real Sociedad B (1-1) en el Ibercaja Estadio

Los de Rubén Sellés reciben al filial vasco para inaugurar la segunda vuelta del campeonato. 

Más información: El Real Zaragoza ruega a su afición evitar ciertos cánticos en su estadio: "Las multas alcanzan los 60.000 euros"

Zaragoza
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

El Ibercaja Estadio alberga este sábado un partido decisivo. El Real Zaragoza recibe a la Real Sociedad B en el que es el primer partido de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. Lo hace tras la victoria por 2-3 al Racing de Santander la semana pasada que le ha llenado de moral y confianza para lo que resta. 

Los de Rubén Sellés tienen ahora 20 puntos y su rival de esta tarde, el filial vasco, 23. Se trata de un rival directo ante el que cayó por 1-0 en la ida, por lo que, además de ganar, el Real Zaragoza busca ganar el golaverage. 

  1. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 Real Sociedad B | FINAL DEL PARTIDO

    95': FINAL DEL PARTIDO. Empate en el Ibercaja Estadio.

  2. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 Real Sociedad B | 5 minutos de añadido

    90': 5 minutos de prolongación. 

  3. Zaragoza

    Real Zaragoza 1- 1 Real Sociedad B | GOOOOOOOL DE PAUL AKOUOKOU

    89': ¡GOOOOOL DE PAUUUL AKOUOKOU! EMPATA EL REAL ZARAGOZA A BALÓN PARADO.

  4. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Real Sociedad B | AL PALO KODRO

    83': ¡AL PALO KODRO! Centro de Valery que remata el delantero al poste... Estaba ahí el empate.

  5. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Real Sociedad B | Gomes por Moyano

    82': Se va Gomes y entra Sebas Moyano. Es el último cambio del Real Zaragoza.

  6. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Real Sociedad B | Dos ocasiones claras para los maños

    78': Busca el empate el Real Zaragoza. Primero por medio de Sinan Bakis, frenado por un bloqueo de la zaga, y después con un cabezazo de Valery que se va fuera. 

  7. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 Real Sociedad B | GOL DE LOS VASCOS

    74': ¡GOL EN EL IBERCAJA ESTADIO! Se adelanta la Real Sociedad B, anota Carrera. 

  8. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Más cambios de Sellés

    69': Rubén Sellés sigue moviendo el banquillo. Se va Saidu por Tachi y Toni Moya por Sinan Bakis.

  9. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Contra realista

    58': ¡Qué ocasión del filial vasco! Contra de Rodríguez con un disparo cruzado que roza el poste. Muy lenta la defensa zaragocista. 

  10. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Doble cambio en el Real Zaragoza

    55': Primeros cambios de Sellés. Se marchan Keidi Bare y Marcos Cuenca. Entran Paul Akouokou y Valery. 

  11. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Remata Cuenca fuera

    55': Corre Francho la banda y centra para Cuenca, que remata de cabeza desviado. 

  12. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Roza el gol Dani Díaz

    51': Varios disparos y rachaces en el área zaragocista. Dani Díaz remata solo y el balón se va fuera por muy poco... 

    Había tenido antes una clara el Real Zaragoza con Francho Serrano, que no consigue rematar a puerta desde el área pequeña.

  13. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

    45': ¡En juego la segunda mitad!

  14. Zaragoza

    Asistencia al Ibercaja Estadio

    El Ibercaja Estadio registra la peor afluencia en lo que va de curso debido a la lluvia en el partido que estaba llamado a ser esencial. 11.074 espectadores es la cifra oficial. 

  15. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | DESCANSO

    45': No hay tiempo de prolongación y el encuentro se marcha al descanso. Se mantiene el 0-0 del inicio. Había empezado mejor el conjunto visitante, pero ha acabado mejor el Real Zaragoza. 

  16. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Amarilla a Gomes

    44': Tarjeta para Álex Gomes, que repite en el lateral derecho.

  17. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B |

    42': Acción clara del Real Zaragoza. Recupera Keidi en medio campo, combina con Guti y este abre a la banda para Francho. El centro se encuentra con un cúmulo de futbolistas en el área pequeña, trata de llegar Keidi al remate, pero se termina perdiendo.

  18. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Pequeña mejoría

    38': Mejora el Real Zaragoza, pero sigue sin crear ocasiones claras ante Fraga. 

  19. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Otra amarilla

    35': Otra cartulina amarilla para la Real . Ahora es para Carrera. 

  20. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | A la barrera Moya

    34': Falta peligrosa para el Real Zaragoza, justo al borde del área. Toni Moya lanza contra la barrera, también en el rachace. 

    Antes había disparado el '8' a gol, pero no era válido.