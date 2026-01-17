Así hemos vivido en directo el empate del Real Zaragoza ante la Real Sociedad B (1-1) en el Ibercaja Estadio
Los de Rubén Sellés reciben al filial vasco para inaugurar la segunda vuelta del campeonato.
LAS CLAVES
- 20:23 FINAL DEL PARTIDO
- 20:16 GOL DEL REAL ZARAGOZA
- 20:02 GOL DE LA REAL
- 19:32 SEGUNDA MITAD
- 19:17 DESCANSO
- 18:31 COMIENZA EL PARTIDO
El Ibercaja Estadio alberga este sábado un partido decisivo. El Real Zaragoza recibe a la Real Sociedad B en el que es el primer partido de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. Lo hace tras la victoria por 2-3 al Racing de Santander la semana pasada que le ha llenado de moral y confianza para lo que resta.
Los de Rubén Sellés tienen ahora 20 puntos y su rival de esta tarde, el filial vasco, 23. Se trata de un rival directo ante el que cayó por 1-0 en la ida, por lo que, además de ganar, el Real Zaragoza busca ganar el golaverage.
Real Zaragoza 1 - 1 Real Sociedad B | FINAL DEL PARTIDO
95': FINAL DEL PARTIDO. Empate en el Ibercaja Estadio.
Real Zaragoza 1 - 1 Real Sociedad B | 5 minutos de añadido
90': 5 minutos de prolongación.
Real Zaragoza 1- 1 Real Sociedad B | GOOOOOOOL DE PAUL AKOUOKOU
89': ¡GOOOOOL DE PAUUUL AKOUOKOU! EMPATA EL REAL ZARAGOZA A BALÓN PARADO.
Real Zaragoza 0 - 1 Real Sociedad B | AL PALO KODRO
83': ¡AL PALO KODRO! Centro de Valery que remata el delantero al poste... Estaba ahí el empate.
Real Zaragoza 0 - 1 Real Sociedad B | Gomes por Moyano
82': Se va Gomes y entra Sebas Moyano. Es el último cambio del Real Zaragoza.
Real Zaragoza 0 - 1 Real Sociedad B | Dos ocasiones claras para los maños
78': Busca el empate el Real Zaragoza. Primero por medio de Sinan Bakis, frenado por un bloqueo de la zaga, y después con un cabezazo de Valery que se va fuera.
Real Zaragoza 0 - 1 Real Sociedad B | GOL DE LOS VASCOS
74': ¡GOL EN EL IBERCAJA ESTADIO! Se adelanta la Real Sociedad B, anota Carrera.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Más cambios de Sellés
69': Rubén Sellés sigue moviendo el banquillo. Se va Saidu por Tachi y Toni Moya por Sinan Bakis.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Contra realista
58': ¡Qué ocasión del filial vasco! Contra de Rodríguez con un disparo cruzado que roza el poste. Muy lenta la defensa zaragocista.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Doble cambio en el Real Zaragoza
55': Primeros cambios de Sellés. Se marchan Keidi Bare y Marcos Cuenca. Entran Paul Akouokou y Valery.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Remata Cuenca fuera
55': Corre Francho la banda y centra para Cuenca, que remata de cabeza desviado.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Roza el gol Dani Díaz
51': Varios disparos y rachaces en el área zaragocista. Dani Díaz remata solo y el balón se va fuera por muy poco...
Había tenido antes una clara el Real Zaragoza con Francho Serrano, que no consigue rematar a puerta desde el área pequeña.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | COMIENZA LA SEGUNDA PARTE
45': ¡En juego la segunda mitad!
Asistencia al Ibercaja Estadio
El Ibercaja Estadio registra la peor afluencia en lo que va de curso debido a la lluvia en el partido que estaba llamado a ser esencial. 11.074 espectadores es la cifra oficial.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | DESCANSO
45': No hay tiempo de prolongación y el encuentro se marcha al descanso. Se mantiene el 0-0 del inicio. Había empezado mejor el conjunto visitante, pero ha acabado mejor el Real Zaragoza.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Amarilla a Gomes
44': Tarjeta para Álex Gomes, que repite en el lateral derecho.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B |
42': Acción clara del Real Zaragoza. Recupera Keidi en medio campo, combina con Guti y este abre a la banda para Francho. El centro se encuentra con un cúmulo de futbolistas en el área pequeña, trata de llegar Keidi al remate, pero se termina perdiendo.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Pequeña mejoría
38': Mejora el Real Zaragoza, pero sigue sin crear ocasiones claras ante Fraga.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | Otra amarilla
35': Otra cartulina amarilla para la Real . Ahora es para Carrera.
Real Zaragoza 0 - 0 Real Sociedad B | A la barrera Moya
34': Falta peligrosa para el Real Zaragoza, justo al borde del área. Toni Moya lanza contra la barrera, también en el rachace.
Antes había disparado el '8' a gol, pero no era válido.