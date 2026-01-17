Así hemos vivido en directo el empate del Real Zaragoza ante la Real Sociedad B (1-1) en el Ibercaja Estadio

El Ibercaja Estadio alberga este sábado un partido decisivo. El Real Zaragoza recibe a la Real Sociedad B en el que es el primer partido de la segunda vuelta de LaLiga Hypermotion. Lo hace tras la victoria por 2-3 al Racing de Santander la semana pasada que le ha llenado de moral y confianza para lo que resta.

Los de Rubén Sellés tienen ahora 20 puntos y su rival de esta tarde, el filial vasco, 23. Se trata de un rival directo ante el que cayó por 1-0 en la ida, por lo que, además de ganar, el Real Zaragoza busca ganar el golaverage.