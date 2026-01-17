Akouokou, goleador inesperado: un Real Zaragoza incómodo rescata un empate ante un rival directo en el 89’

En otro día de infarto para el zaragocismo, el Real Zaragoza ha rescatado un empate al borde del final ante un rival directo, la Real Sociedad B, gracias a un gol de Paul Akouokou. Un punto insuficiente, pero que sabe muy bien por la forma de lograrlo y que puede tener un gran valor al término de la temporada.

Los de Ansotegi, con más ocasiones a lo largo del encuentro, se adelantaban por medio de Carrera en el minuto 74. A partir de ahí, los de Sellés se volcaban al ataque. Tras un palo de Kodro, en un balón parado que ponía Tasende, llegaba el empate (1-1), que deja a los blanquillos con 21 puntos.

Lleno de moral afrontaba el Real Zaragoza su primera prueba de la segunda vuelta. También con optimismo y respeto ante un rival que al inicio de la jornada marcaba los puestos de salvación, la Real Sociedad B, con tres más que los aragoneses. Ganar esta tarde tenía un valor mayúsculo, en busca también de conseguir el golaverage.

La victoria en Santander fue un reflejo de lo que puede ser capaz este equipo. Y con el objetivo de plantear un partido tan completo como aquel, Rubén Sellés repetía el once titular, a pesar de recuperar a Tachi y a Valery para la causa.

Así pues, Andrada defendía la portería y la línea de atrás volvía a ser para Saidu, Insua, Tasende y Gomes. Keidi Bare, Guti, Marcos Cuenca, Toni Moya y Francho poblaban el centro del campo con el goleador Kodro como referencia arriba.

La lluvia intensa frenaba la que apuntaba a ser la mejor afluencia al Ibercaja Estadio, que se quedaba como la peor de la temporada (11.074 espectadores).

Cuando el agua daba una tregua, comenzaba el partido. Los visitantes, un equipo muy joven, presentaba sus cartas en pocos minutos y creaba peligro con Rodríguez como protagonista de las dos primeras ocasiones que hacían esforzarse a Andrada.

El Real Zaragoza se acercaba tímidamente con Cuenca y Kodro, pero los vascos eran mucho más valientes y agresivos y los blanquillos no arrancaban. Eran numerosas las llegadas, pero antes el minuto 20 Aguirre concebía la más clara con un cabezazo en un córner que se marchaba por poco por el lateral del palo.

El choque se convertía entonces en una sucesión de pases sin intención. El público se aburría hasta que en el 34’, el Real Zaragoza lograba una falta peligrosa. Toni Moya se preparaba para el disparo y de primeras, era gol, pero la barrera no estaba formada y ese tanto no era válido. En la siguiente, el ‘8’ pegaba el esférico contra el muro.

Los de Jon Ansotegi ya no llegaban tan fácil ante Andrada. De hecho, el último tramo de los primeros 45 minutos eran para los de Sellés, a quienes les faltaba acierto en los metros finales, como en una jugada que no materializaba Keidi Bare casi en el área pequeña.

Final de infarto

Se reanudaba el encuentro con un buen acercamiento de los blanquillos, sin llegar Francho a rematar un centro desde la línea de gol. Sin embargo, la trama pronto empezaba a parecerse a la de la primera parte y Dani Díaz hacía temblar al modular con un remate que rozaba el arco.

Cuenca mandaba un balón desviado antes de que Sellés hiciera los primeros cambio, metiendo a Akouokou y Valery. Y sobre todo, antes de que Mikel Rodríguez, a la contra, creara otra acción muy peligrosa que se iba por muy poco.

Sellés continuaba moviendo el banquillo para cambiar el encuentro, en el que el Real Zaragoza no estaba cómodo. No obstante, en el 74’ la jugada ya era definitiva y la Real B se adelantaba en el marcador con un tanto de Carrera, tras una gran conducción de Díaz.

Tenía que llegar el gol en contra para que el Real Zaragoza atacara con intención para encontrar portería. Sinan Bakis y Valery tenían dos ocasiones muy claras, pero una la resolvía la defensa y la otra se marchaba fuera.

Pero la que más se lamentaba en el Ibercaja Estadio era el poste de Kenan Kodro a centro de Valery en el minuto 83. El Real Zaragoza acechaba al filial y en una falta en el borde del área, Dani Tasende la colocaba para que Akouokou, por los pelos en posición reglamentaria, la mandara a la red.

No había tiempo para más, los maños suman un punto y siguen a 3 de la salvación.