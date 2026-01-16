El Real Zaragoza ruega a su afición evitar ciertos cánticos en su estadio: "Las multas alcanzan los 60.000 euros"

Los abonados del Real Zaragoza han recibido este viernes un comunicado importante por parte del club maño. En el escrito remitido a los socios solicitan colaboración para “evitar consecuencias mayores” en relación con algunos cánticos pronunciados en el Ibercaja Estadio.

Principalmente, el Real Zaragoza pide a los aficionados evitar determinados cánticos y expresiones que incitan a la violencia, según considera la autoridad sancionadora, ya que han supuesto multas con un valor económico total de 60.000 euros.

En concreto, señalan que han recibido sanciones económicas “en cada uno de los partidos” disputados como local en el estadio modular.

Así pues, como traslada la entidad aragonesa en su escrito, la situación “afecta directamente al club” y debe abordarse con la colaboración de los aficionados “para evitar consecuencias mayores”.

“Las multas económicas, entre propuestas de resolución y sanciones firmes, alcanzan los 60.000 euros y, de persistir estos comportamientos, se comenzará a aplicar el umbral máximo de 18.000 euros por partido, afectándose de forma significativa a la estabilidad financiera del club”, explica el Real Zaragoza.

Más allá del impacto económico, el club insiste en que estas sanciones perjudican la imagen “de una de las aficiones más grandes, fieles y respetadas de España, históricamente reconocida por su actitud ejemplar”.

“Por todo ello, rogamos vuestra colaboración para erradicar este tipo de comportamientos y animar siempre de forma positiva”, añade el correo.

Entre algunas de las denuncias más destacadas de LaLiga al Real Zaragoza durante esta temporada se encuentra la que tuvo que ver con los cánticos hacia el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En el encuentro de septiembre ante el Valladolid, un sector de la grada del Ibercaja Estadio coreó la frase de “Pedro Sánchez, hijo de puta”.