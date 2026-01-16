Así está el mercado de fichajes del Real Zaragoza en su ecuador: solo una salida y mucho por resolver

El Real Zaragoza disputa este sábado un encuentro de vital importancia ante un rival directo, la Real Sociedad B. Lo hace en el primer partido de la segunda vuelta de Segunda División, en la que deberá sumar 30 puntos más para conseguir los 50 que virtualmente dan la salvación.

Sin embargo, durante estos días el balón también se traslada a los despachos, donde el club debe jugar un buen partido para mejorar una plantilla que por el momento tiene los segundos peores números de la categoría.

El 1 de enero se abrió el mercado de fichajes en España y se prolongará hasta el 2 de febrero a las 23.59. Así pues, 17 días son los que restan para que el director deportivo, Txema Indias, junto a su equipo, consiga resolver sus deberes.

El reloj corre y cuando ya se ha llegado al ecuador, el Real Zaragoza todavía no ha incorporado a ningún jugador durante esta ventana. De hecho, solo se ha producido una única operación, la salida de Sebastian Kosa, cedido al FC Košice de la Primera División de Eslovaquia.

El central llegó en verano de 2024 y apenas ha tenido protagonismo, perjudicado además por las lesiones. Durante el presente curso, solo jugó en Copa del Rey ante la Mutilvera.

Por ello, el conjunto aragonés espera una recta final del mercado intensa, donde se dé salida a otros futbolistas y se presenten varios fichajes.

Mercado lento

Desde el principio, el club, con Rubén Sellés como portavoz, ha manifestado que el mercado iba a ir despacio y que habría que esperar a la segunda mitad de enero. Fecha que ya ha llegado.

El entrenador del Real Zaragoza explicó hace unos días en rueda de prensa el problema con el límite salarial: “No podemos regalar jugadores ni pagar el 100% de una cesión. Teníamos exceso de límite salarial y eso hace que las ofertas sean a la baja”.

Igualmente, insistió en que las entradas y salidas deben ser “buenas para todos” y, sobre todo, para el Real Zaragoza. Este mismo jueves, señaló que la entidad tiene su "estrategia" y que espera finalizar situaciones en esta segunda quincena.

En cuanto a las prioridades de Txema Indias durante el mercado, destaca el fichaje de un central y sobre todo, de piezas de ataque. La llegada de un delantero es indiscutible, pero, según las salidas, serían necesarios más refuerzos.

Cabe mencionar que Pau Sans, Samed Bazdar y Dani Gómez, tres perfiles de arriba, están en el escaparate para salir del Real Zaragoza. Desde que llegó Rubén Sellés no han contado con apenas minutos. El serbio no los tuvo tampoco con Gabi Fernández y solo ha disputado 222 minutos en Liga.

No obstante, Sellés expresó que Bazdar y Dani Gómez son jugadores del primer equipo y que cuenta con ellos.

También se busca una salida a Paul Akoukou, cuya primera vuelta ha sido muy irregular, y no suma ni 500 minutos con la camiseta blanquilla.

Mirando precedentes, el año pasado a estas alturas, el Real Zaragoza había incorporado al hondureño Kervin Arriaga, mientras había dado salida a Andrés Borge y Gori Gracia, cedidos. Fue el último día de mercado cuando se produjeron la mayoría de movimientos y Juan Carlos Cordero fichó a Raúl Guti y Dani Gómez.