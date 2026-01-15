Rubén Sellés, sobre el futuro de Dani Gómez y Bazdar en el Real Zaragoza: "Son jugadores del equipo y contamos con ellos"

Con el refuerzo anímico de haber vencido el pasado sábado al líder en un gran partido, el Real Zaragoza mira al presente: la Real Sociedad B. Un rival directo que marca los puestos de salvación con tres puntos más que los aragoneses. Así pues, el entrenador blanquillo solo tiene la mente puesta en competir y conseguir la victoria en el Ibercaja Estadio.

Además, los aragoneses vuelven a casa, donde les está costando más sacar puntos. En este aspecto, Rubén Sellés ha defendido que los puntos son puntos y no es tan valioso dónde se consigan. “Intentamos competir igual. En casa queremos hacer partidos para que la afición se sienta importante. Los dos últimos no hemos sacado puntos, pero hemos sido competitivos”, ha señalado con la fe de disfrutar junto con la afición.

Para ellos precisamente ha tenido palabras de agradecimiento. El sábado en El Sardinero, los desplazados corearon su nombre y aunque el técnico ha confesado que no lo escuchó, ha expresado que está agradecido: “Se me ha valorado desde el principio, dentro y fuera”.

En este punto, ha alabado el “extraordinario” ambiente en Santander, una atmósfera que espera mantener, ya que todos juntos “somos mejores”.

Real Sociedad B

Sobre el compromiso, Sellés ha analizado que es un “equipo reconocible y compacto”, con la capacidad de correr y penalizar los errores. “Son muy efectivos”, ha reiterado.

Igualmente, el valenciano ha incidido en las ventajas que les ha dado la salida de balón desde la portería, así como la mayor competitividad en varios puestos, algo que da al Real Zaragoza diversos argumentos y recursos.

En cuanto a la defensa y la posibilidad de repetir la línea de 4, el entrenador guarda el secreto de la alineación tras subrayar que los 85 minutos ante el Racing fueron muy sólidos, pero es todo el equipo el que ataca y defiende.

Para conseguir los tres puntos, Rubén Sellés podrá contar con los tocados Keidi e Insua, que han entrenado con normalidad, así como Paul y Pau Sans. También Aguirregabiria ha vuelto con el grupo, aunque estará justo para esta jornada. Quien seguro que no estará disponible es Radovanovic, de baja entre 3 y 6 semanas.

Mercado de fichajes

Por supuesto, el foco también se dirige al mercado de fichajes, tras otra semana sin incorporaciones y con la única novedad de la salida de Sebas Kosa: “Nosotros seguimos trabajando, la situación del club no ha cambiado más que la excepción de Kosa. A partir de ahí tenemos nuestra estrategia, de cara a la segunda parte del mercado esperamos poder finalizar alguna de las situaciones”.

Además, ha repasado la situación de dos futbolistas en la rampa de salida, Dani Gómez y Samed Bazdar: “Son jugadores que están con nosotros y contamos con ellos. Están disponibles. Si el mercado y las situaciones se dan para que salgan, se valorará. No hay nada más”.

En definitiva, el Real Zaragoza sabe que puede competir contra cualquiera y busca tres puntos de oro para iniciar la segunda vuelta con buen pie.