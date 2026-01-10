Kenan Kodro baila al líder: el Real Zaragoza asalta El Sardinero y tumba al Racing con sufrimiento hasta el final

Nadie dijo que fuera a ser fácil ni que se iba a conseguir una victoria tranquila. Ni con un 0-3 hasta el minuto 85, cuando el Racing se metió en el partido y llevó todo el miedo a un Real Zaragoza que tuvo que sufrir hasta casi el 100 para sumar 3 puntazos descomunales. Un hat-trick de Kenan Kodro permite a los aragoneses a alcanzar los 20 puntos al fin de la primera vuelta en el camino al milagro de la permanencia.

Rubén Sellés revolucionó la defensa con la entrada de Ale Gomes como lateral derecho e Insua y Saidu como centrales, además de Toni Moya en el centro del campo y Cuenca en el ataque. Podía haber dudas antes del partido, pero el técnico no varió su sistema y eligió al joven canterano como el ‘2’.

El sorprendente plan no pudo salirle mejor a Rubén Sellés. Gomes se subió en la moto para llegar a línea de fondo y poner el balón a Toni Moya, su disparo lo detuvo Ezkieta, pero Kenan Kodro no perdonó en el rechace para adelantar al Real Zaragoza a los 3 minutos de juego.

El Racing asumió la necesidad de buscar la victoria y adelantó metros, obligando al Real Zaragoza a cerrar espacios en defensa, sin perder la oportunidad de jugar y buscar el campo contrario cuando recuperaba el balón. Los verdiblancos merodeaban continuamente la defensa aragonesa, sólida durante un buen tramo de la primera mitad.

Pero el Real Zaragoza iba a volver a pegar con el mazo. Kenan Kodro envió a la red una formidable jugada individual de Francho Serrano en banda derecha para poner un cuanto menos sorprendente 0-2 para el colista en campo del líder, ‘made in LaLiga Hypermotion’. El equipo de Sellés tiró de lo que le faltó hace seis días para llevarse los tres puntos, efectividad en las botas de Kodro.

Las urgencias se multiplicaron para el líder, que pudo empatar en un mano a mano de Íñigo Vicente ante Andrada, en el que el portero argentino tocó el balón lo justo para evitar el gol local a placer.

Durante toda la semana se había hablado en Zaragoza de la necesidad de hacerse fuertes en su área y no regalar la más mínima ocasión de peligro, y eso se vio reflejado en una intensidad en los duelos que pocas veces se habían visto antes en este equipo. Insua y Saidu fueron el ejemplo de esa agresividad, en dos formidables cortes desde el suelo en internadas de Matilla e Íñigo Vicente.

Segunda parte

El paso por vestuarios dejó cambios en ambos equipos. José Alberto López no quiso esperar e hizo debutar al delantero Manex Lozano, anunciado a primera hora de este sábado y, por tanto, ni ha realizado un entrenamiento con sus nuevos compañeros. El técnico también introduce a Suleiman y deja en el vestuario a Javi Castro y Maguette. Mientras, Sellés sorprendió y dio entrada a Soberón por Keidi Bare.

El Racing se sabía el camino para remontar un 0-2 en contra e iba a apretar desde el primer minuto, buscando hacerle muy larga al Zaragoza esta segunda parte. Y la mejor forma de quitarse de encima esta presión esta clara, con el hat-trick de Kenan Kodro, que aprovechó un gran centro de Tasende para destrozar la portería de Ezkieta y poner patas arriba El Sardinero. Y aun pudo llegar el cuarto en un claro mano a mano de Cuenca ante el portero, que sacó una gran parada en el último momento.

Reforzó el equipo Sellés con Radovanovic, Bakis y Juan Sebastián para evitar complicaciones, dejando en el banquillo a un Gomes estelar en el lateral y a un Kodro ovacionado por los 500 zaragocistas en El Sardinero.

Buscaba casi a la desesperada el Racing meterse en el partido con distintas ocasiones de Sangalli o Íñigo Vicente, o balones colgados al área bien defendidos por una sólida defensa aragonesa. Hasta que llegó el error de siempre en la defensa del Zaragoza. En un córner cerrado al primer palo que se come Bakis, Puerta empujó el balón al fondo de la red para poner emoción a los últimos 10 minutos.

Pudo sentenciar el Zaragoza el partido con un clarísimo mano a mano de Sinan Bakis, pero se encontró en la jugada siguiente con la expulsión de Soberón por un plantillazo sobre Ezkieta. Manex Lozano puso de cabeza el 2-3 en el minuto 93 y llevó todo el miedo a los aragoneses, que tuvieron que esperar hasta el minuto 100 para celebrar una victoria providencial con la que cierra la primera vuelta con 20 puntos.