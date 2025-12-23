El Real Zaragoza pagará mediante préstamo los 10 millones de la Nueva Romareda antes del 31 de diciembre

El Real Zaragoza ha confirmado este martes 23 de diciembre, en la Junta General de Accionistas, su compromiso a poner los 10 millones correspondientes de la Nueva Romareda que debía pagar antes de final de año.

El club aragonés lo hará mediante préstamo, “si nada falla”, según han explicado algunos accionistas minoritarios presentes en la junta.

La semana pasada el consejero y accionista Juan Forcén y el director general, Fernando López, en una reunión privada con medio centenar de representantes de las peñas aseguraron que su aportación económica se iba a hacer efectiva dentro de los plazos para evitar así posibles sanciones. El mensaje había sido así desde que se anunciaron estas cuantías y finalmente se han despejado las dudas y se hará realidad antes del día 31.

Es unas de las propuestas aprobadas en la Junta General de Accionistas celebrada este martes y presidida por Juan Forcén. También han estado Mariano Aguilar, Cristina Llop (consejera y secretaria), Fernando López y Mariano Aured (director de Área Financiera y Administración). Por su parte, el presidente del Real Zaragoza, Jorge Mas, no ha acudido presencialmente ni tampoco vía telemática.

Además, se ha materializado una nueva ampliación de capital de 4 millones de euros, la quinta de esta propiedad.

Mariano Aured ha expuesto los puntos previstos de la convocatoria, así como el ejercicio económico de la sociedad. Aured ha confirmado que dada la apuesta económica del grupo inversor se había conseguido obtener beneficios antes de impuestos por importe de 17.152 euros y un Ebitda de 2.023.085 euros.

Desde la llegada del grupo inversor, las principales magnitudes "han mejorado". La deuda neta externa se ha situado en 26.026 miles de euros (diminución de un 58%), la deuda neta se ha quedado en 39.671 miles de euros (diminución del 41%), el patrimonio neto en 53.072 miles de euros (aumento del 269%) y el capital social en 44.986 miles de euros, que con la ampliación de capital aprobada superará los 59 millones de euros.

Más allá de esto, la junta ha dejado algunas novedades en el concejo. Emilio Cruz ha presentado su dimisión como consejero y ha entrado en su lugar un abogado zaragozano, Guzmán Pérez Ayo.

La Junta de Accionistas ha concluido con los habituales ruegos y preguntas por parte de los diversos asistentes, siendo respondidas por el consejero Juan Forcén y el director general Fernando López, cerrando la sesión anual zaragocista.