Cambios en el consejo del Real Zaragoza: dimite Emilio Cruz y le sustituye un abogado zaragozano y zaragocista

La Junta General de Accionistas del Real Zaragoza ha aprobado algunos cambios en el consejo de Administración de la entidad. Principalmente, este martes Emilio Cruz ha dimitido como consejero y su hueco pasa a ocuparlo un abogado zaragozano, y zaragocista, Guzmán Pérez Ayo, abonado número 10.483 (desde hace más de una década) y habitual de La Romareda desde su niñez.

El nuevo consejero cuenta con una dilatada trayectoria profesional como jurista en el despacho Pérez-Ayo & Sinués, desde donde se suma ahora al proyecto del club para aportar su experiencia y compromiso con la entidad.

En este aspecto, tal y como han contado figuras presentes en la Junta, el Real Zaragoza quiere introducir más gente zaragocista siguiendo la línea de David Navarro. La entrada del entrenador aragonés fue un paso adelante y marca el camino que quiere seguir la entidad.

Así pues, se espera que entren más gente del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva, para la que ya hay un plan de reforma.

La junta ha estado presidida por Juan Forcén, acompañado de Mariano Aured, Cristina Llop y Fernando López, además de Mariano Aguilar. En el caso de este último, se ha puesto en valor su figura frente a las críticas del entorno, ya que es el nexo de unión de la propiedad y la parte deportiva.

Forcén, por su parte, ha manifestado su deseo de ganar más peso dentro del Real Zaragoza.