Paso atrás de un Real Zaragoza que creyó hasta el final: cae 1-2 ante un Cádiz superior y sigue colista de Segunda

Duro revés para un Real Zaragoza que no dio nada por perdido hasta el pitido final, a pesar de hacer un partido insuficiente. Los aragoneses vuelven a la realidad al verse frenada su buena dinámica de cuatro partidos invictos cayendo por 1-2 frente al Cádiz en el Ibercaja Estadio. Tras una insulsa primera parte, dominada, eso sí, por los gaditanos, el cuadro visitante conseguía el botín tras el descanso con un gol en propia puerta de Radovanovic y otro golazo de Diakité.

El Real Zaragoza no se vino abajo y un tanto de Tachi por la escuadra permitía soñar al zaragocismo. Adrián, en el 85, detenía un penalti a Iza, pero, esta vez los maños no conseguían rascar un punto en el descuento. Y con ello, siguen clavados en la última posición de la tabla.

Después de tres meses, el Real Zaragoza podía salir de los puestos de descenso esta jornada. Sin embargo, antes de empezar el encuentro, la permanencia ya había pasado de los 2 a los 4 puntos tras la victoria del Andorra y el empate del Leganés. No obstante, la victoria sí permitiría dejar de ser colista y seguir sumando motivos para creer en la salvación.

El cambio obligado de Adrián por el sancionado Andrada quedaba en segundo plano con la ausencia en el once de Francho Serrano por unas molestias. Era Sebas Moyano quien ocupaba el puesto del capitán. Por lo demás, Sellés no cambiaba aquello que le ha funcionado manteniendo el 4-2-3-1.

Un sepulcral y emotivo minuto de silencio en recuerdo a Manolo Villanova era el preludio de un accidentado inicio de partido, marcado por la lesión en el minuto 4 de Aguirregabiria y sucesivos resbalones de los futbolistas de ambos cuadros.

Y así continuaría la contienda. Sin mucho peligro, pero con el Cádiz más cómodo y siendo dueño del balón. Las principales llegadas eran en la banda derecha, pero el primer disparo entre los tres palos, casi en el minuto 20, era centrado desde fuera del área. El disparo de Brian Ocampo, uno de los más activos, llegaba raso al cuerpo de Adrián.

El guardameta, tras salir con todo fuera del área en una acción que creaba cierto nerviosismo, era el protagonista absoluto de las únicas jugadas destacadas de la primera parte. Lo era porque salvaba al Real Zaragoza en dos ocasiones.

Primero deteniendo con el hombro una llegada por la izquierda de De La Rosa, que se iba de Pomares, y que el del Cádiz finalizaba con un disparo escorado. Después, en el 32’, sacando una mano perfecta para desviar el golpeo de Roger desde el palo como continuación a asistencia medida de Iza Carcelén.

A partir de ahí, ni Adrián Rodríguez ni Aznar tenían trabajo. De hecho, el segundo no lo había tenido en los primeros 45 minutos.

Dos goles del Cádiz

El Real Zaragoza tenía más intención y algo más de velocidad en la reanudación. Un disparo de Kodro, que tocaba en un defensa, estaba cerca de colarse, aunque se iba por encima del larguero.

Empezaban a crear peligro los de Sellés, pero, cosas de la vida, de tener Radovanovic la más clara con un remate de cabeza que se iba por poco de la meta de Aznar, el central serbio se metía un balón en propia puerta tratando de despejar.

Los de Garitano no se conformaban tras el gol. Adrián salvaba una contra conducida por Ocampo. El respiro momentáneo, se quedaba en eso, un ligero momento, ya que posteriormente Diakité Moussa mostraba su poderoso disparo con un golazo por toda la escuadra en el minuto 66.

No era capaz de reaccionar el Real Zaragoza hasta que aparecía Tachi con otro golazo por la escuadra antes del 80. Era había cuando se veía posible la remontada. Pero el colegiado señalaba un penalti a favor del Cádiz provocado por Insua.

Y en la línea del partido, de vaivenes y emociones, Adrián detenía fantásticamente la ejecución de Iza Carcelén aupando de nuevo a los blanquillos.

El Real Zaragoza acechaba en los últimos minutos con muchos efectivos, pero poca fortuna y se iba de vacío en el último encuentro en casa de este 2025.