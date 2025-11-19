Raúl Guti, sobre la mala racha del Real Zaragoza: "Nos preguntábamos el porqué si tampoco somos tan malos"

El Real Zaragoza se quitó un peso de encima el pasado domingo al ganar un partido después de seis derrotas consecutivas. Se respira más aliviado, pero tampoco mucho, porque sigue siendo el colista de Segunda División. Sin embargo, ganar al Huesca supuso romper una racha muy negativa, volver a creer en que la salvación es posible (a seis puntos) y una dosis de confianza para lo que viene.

“Fue una victoria que el equipo necesitaba, no estábamos pasando por un buen momento, ni en el campo ni en lo mental”, ha reflexionado este miércoles Raúl Guti. “El equipo es competitivo y tiene las ideas claras. Esperemos que esto sirva para ir a Eibar a por los tres puntos”, ha deseado el canterano del Real Zaragoza.

De esta forma, Guti ha repasado las semanas complicadas y de sufrimiento que ha vivido el vestuario, así como ha puesto en valor la unión del grupo para afrontar el bache. “Cuando los resultados no son positivos es complicado salir de esa racha. Ves todo negro. Al final, cuando el equipo está unido, sabía que iba a llegar. Ha costado, pero la mentalidad del equipo tiene que ser la misma, ser ganador y no conformarnos con nada. Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos”, ha añadido.

En ese punto, Raúl Guti ha confesado que no llegaba a entender cómo el Real Zaragoza estaba en esa situación, siendo no solo el último clasificado de Segunda División, sino un colista destacado.

“Me lo pregunto todos los días. El fútbol es así. La vida es así. Cuando vienen mal dadas empiezan a venir más. El equipo ha hecho muchos partidos para ganarlos. Nosotros nos preguntamos el porqué si tampoco somos tan malos. El 80% es la cabeza, cuando te vienes abajo, es un bucle y es muy difícil salir de ahí”, ha subrayado.

Igualmente, el futbolista ha insistido en la importancia del factor mental y defiende que ganar el sábado en Eibar sería un plus de confianza para ellos. “Estamos motivados para conseguirlo”, ha asegurado.

No obstante, el Real Zaragoza es consciente de que la victoria del domingo fue importante, pero el cuadro aragonés tiene que seguir igual y no pensar que ha conseguido algo importante. “No hemos conseguido nada”, ha concluido.

Sobre el objetivo final de la salvación, ha mostrado su optimismo como lo hizo Francho la semana pasada, aunque señala que todavía es “pronto para hablar de esas cosas”.

En esa línea, ha reiterado la unión de todo el mundo, incluida del equipo con la afición. “El otro día fue muy bonito”, ha declarado.

Momento personal

Por otro lado, Raúl Guti ha analizado su momento personal, siendo un futbolista indiscutible en el Real Zaragoza. “Estoy participando bastante, pero nadie me ha regalado nada. Sigo trabajando y nunca me pongo techo, voy a dar lo máximo de mí”, ha defendido.

Además, en relación con su posición de mediapunta desde la llegada de Sellés, ha reconocido que le transmitió al técnico que no era donde más cómodo se sentía en el campo. Eso sí, el futbolista ha manifestado su disposición de jugar donde sea necesario para ayudar al Real Zaragoza.