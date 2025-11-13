David Navarro regresa al Real Zaragoza: el técnico aragonés reforzará la conexión entre el primer equipo y la cantera

Un año después, David Navarro regresa al Real Zaragoza. Se une a la estructura del club como nuevo Coordinador Deportivo del Área de Fútbol, una figura clave que reforzará la conexión entre el primer equipo y la cantera zaragocista. Navarro dependerá directamente de la Dirección Deportiva y se encargará de la coordinación operativa de todas las estructuras deportivas del club.

Como Coordinador Deportivo del Área de Fútbol, David Navarro será responsable de gestionar de manera integral la relación entre el primer equipo y la cantera. Actuará como enlace entre los cuerpos técnicos, supervisará la participación de los jóvenes talentos en los entrenamientos, unificará criterios metodológicos y gestionará de manera eficiente los recursos, las instalaciones y la planificación diaria.

Además, realizará un seguimiento personalizado de jugadores y técnicos, fomentando su desarrollo y formación continua, promoviendo la disciplina, la cultura de club y la comunicación interna. También participará activamente en la detección, retención y promoción del talento, fortaleciendo así la identidad y el sentido de pertenencia dentro del Real Zaragoza.

David Navarro ya formó parte del Real Zaragoza entre marzo y diciembre de 2024, desempeñando el cargo de segundo entrenador de la primera plantilla con Víctor Fernández al frente y haciéndose cargo del equipo en el partido frente al Racing de Ferrol, que concluyó con victoria por 1-0.

Asimismo, Navarro es un profundo conocedor del fútbol aragonés y del trabajo de base, gracias a su amplia trayectoria en equipos como Utebo, Barbastro, Ejea, Almudévar, Huesca, Sariñena y Tarazona, lo que le proporciona un sólido conocimiento del talento local y de la estructura futbolística de la región.

Con la incorporación de David Navarro, el Real Zaragoza refuerza su compromiso con la profesionalización y la planificación estratégica, fortaleciendo el Área de Fútbol y asegurando una relación cada vez más sólida y eficiente entre la cantera y el primer equipo.