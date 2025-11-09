La misma y triste historia de siempre: el Granada también vence al Real Zaragoza (3-1) y ya son 6 derrotas consecutivas

El futuro del Real Zaragoza en Segunda División parece encomendado a un milagro. A un milagro en el que cada vez cuesta más creer tras otra oportunidad perdida (tras otras tantas). Este domingo, los de Rubén Sellés han caído por 3-1 frente a un Granada que era penúltimo en la tabla. Jornada a jornada, mientras el Real Zaragoza se hunde más como el peor equipo de la categoría, verlo duele más y rompe el corazón en pedazos.

En el verde, el Real Zaragoza se adelantaba nada más empezar el partido, pero se encerraba atrás y basaba su plan de partido en la superviviencia. El Granada acechaba y en el 35’ hacía el empate. En una segunda mitad muy similar, Alemañ ponía el 2-1 y, aunque los aragoneses podían empatar, los locales era superiores y, con merecimiento, sentenciaban en el descuento.

Con cinco derrotas consecutivas a sus espaldas y solo 6 puntos en 12 jornadas, el Real Zaragoza llegaba a Granada con muchas urgencias y la necesidad de ganar ya para cambiar la dinámica y no alejarse todavía más de los puestos de salvación, a 9 puntos. Además, se medía al equipo justo por delante en la clasificación, a un Granada con 11 puntos.

Para la final que disputaba el Real Zaragoza en el Nuevo Los Cármenes, Sellés apenas introducía cambios en el once, salvo los obligados por la baja de Valery y Marcos Cuenca. Por ellos, el valenciano daba inicio a Sebas Moyano y Pau Sans. Mantenía a Gomes, Aguirregabiria o Toni Moya.

Si el Real Zaragoza había imaginado de alguna forma su salida al partido, su deseo sería muy parecido a la realidad. El conjunto maño se adelantaba cuando el electrónico no alcanzaba ni el minuto 3. Una gran conducción de Francho por la derecha continuaba con una asistencia magistral para Pau Sans, que ante la mala defensa del Granada, tocaba para anotar el 0-1 (con ayuda de Oppong).

Después de pasar 3 jornadas sin ver puerta y muchas más sin ponerse por delante, el Real Zaragoza sentía un fuerte alivio, aunque el partido se iba a hacer muy largo. Demasiado. Los visitantes habían salido bien al verde, con intensidad, presión y recuperando rápido tras pérdida. Eso sí, pronto cambiaría la película a lo de siempre.

El Granada iba creciendo con el paso de los minutos mientras el Real Zaragoza se metía atrás en su campo. Así pues, los de Pacheta transformaban sus nervios en ocasiones de peligro. La más clara era en el 24’ en una falta lateral que remataba Jorge Pascual y que paraba Adrián de manera excepcional.

Aguantaba como podía el Real Zaragoza, pero se veía venir el gol nazarí y llegaría. Lo hacía precisamente después de una jugada en ataque del Real Zaragoza que definía Soberón sin mucho peligro. En la contra sucesiva, desde un centro lateral, Jorge Pascual ponía el 1-1 frente a la pasividad defensiva.

Entonces, se venía todavía más arriba el Granada, haciendo mucho daño por las bandas, sobre todo en la derecha. De hecho, en una falta desde el lateral, los granadinos conseguían volver a batir a los maños, aunque el gol era anulado por fuera de juego.

Con la igualdad llegaba el descanso, la mejor noticia para un Zaragoza que sufría constantemente.

Remonta el Granada

Como en el primer acto, salía serio el Real Zaragoza en la segunda parte, incluso, rozaba el 1-2 en un posible tanto en propia puerta y con un disparo escorado de Toni Moya que detenía Luca.

Esa buena sensación volvía a esfumarse pronto y los de Sellés iban de más a menos sin ver ninguna de esas mejorías de las últimas dos jornadas. Así pues, se dejaban someter por el Granada, sobre todo después de otro tanto anulado a los locales por fuera de juego antes del 60.

El Real Zaragoza proponía poco y era el conjunto andaluz el que se acercaba a la victoria. De esta forma, en el 63’ Alemañ batía a Adrián y a una defensa perdida y remontaba el choque.

Los de Pacheta no sufrían, a excepción de un balón al palo de Dani Gómez cerca del minuto 90. Cuando el Real Zaragoza se iba hacia arriba en busca del empate, los rojiblancos sentenciaban a la contra con un gol de Arnáiz.

Duro mazazo, otro más a la lista para que el Real Zaragoza vea más lejos salir del hoyo.