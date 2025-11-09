Así hemos vivido la dolorosa derrota del Real Zaragoza ante el Granada (3-1)

Todavía es noviembre, pero el Real Zaragoza afronta la jornada 13 de LaLiga Hypermotion como una auténtica final. Los aragoneses se miden este domingo a las 18.30 al Granada CF en el Nuevo Los Cármenes con ambos equipos en la parte baja de la clasificación.

El Real Zaragoza es colista con solo 6 puntos y viendo cada vez más lejos la zona de permanencia. Por su parte, el Granada es el penúltimo clasificado con 11 puntos. Así pues, en un posible ambiente de tensión, el cuadro blanquillo espera poder sacar beneficio, tal y como manifestó Rubén Sellés en la previa.