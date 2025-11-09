Así hemos vivido la dolorosa derrota del Real Zaragoza ante el Granada (3-1)
Sexta derrota consecutiva en Liga de los aragoneses, a pesar de haberse adelantado en el marcador.
Más información: Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza, sobre el ambiente en Granada: "Podemos vernos beneficiados"
LAS CLAVES
- 20:28 FINAL DEL PARTIDO
- 20:24 EL TERCERO DEL GRANADA
- 19:56 2-1 PARA EL GRANADA
- 19:36 SEGUNDA MITAD
- 19:22 DESCANSO
- 19:09 EMPATE DEL GRANADA
- 18:35 GOL DEL REAL ZARAGOZA
- 18:32 COMIENZA EL PARTIDO
Todavía es noviembre, pero el Real Zaragoza afronta la jornada 13 de LaLiga Hypermotion como una auténtica final. Los aragoneses se miden este domingo a las 18.30 al Granada CF en el Nuevo Los Cármenes con ambos equipos en la parte baja de la clasificación.
El Real Zaragoza es colista con solo 6 puntos y viendo cada vez más lejos la zona de permanencia. Por su parte, el Granada es el penúltimo clasificado con 11 puntos. Así pues, en un posible ambiente de tensión, el cuadro blanquillo espera poder sacar beneficio, tal y como manifestó Rubén Sellés en la previa.
-
Granada CF 3 - 1 Real Zaragoza | FINAL DEL PARTIDO
96': Acaba el encuentro en el Nuevo Los Cármenes. Nueva derrota del Real Zaragoza y ya son 6 consecutivas. Era una final y los aragoneses no la han ganado. Su futuro se complica cada vez más.
-
Granada CF 3 - 1 Real Zaragoza | GOL DEL GRANADA
93': Sentencia el Granada con un gol de Arnáiz.
-
Granada CF 2 - 1 Real Zaragoza | ¡6 de añadido!
90': 6 minutos le quedan al Zaragoza para intentar rascar algo de Granada.
-
Granada CF 2 - 1 Real Zaragoza | Partido parado por indisposición
86': Partido parado por la indisposición de un futbolista nazarí. Parece ser que está vomitando Faye.
-
Granada CF 2 - 1 Real Zaragoza | ¡¡AL PALO!!
85': ¡AL PALO EL REAL ZARAGOZA! Buena combinación y jugada del Real Zaragoza. Dispara Dani Gómez al palo.
-
Granada CF 2 - 1 Real Zaragoza | Dani Gómez y Juan Sebastían
79': Últimos cambios en el Real Zaragoza. Se van Soberón y Aguirregabiria y salen Dani Gómez y Juan Sebastián. Hombre por hombre.
-
Granada CF 2 - 1 Real Zaragoza | ENTRAN BAKIS Y PAULINO
69': Cambios en el Real Zaragoza. Se van Raúl Guti y Sebas Moyano y entran Paulino y Sinan Bakis.
-
Granada CF 2 - 1 Real Zaragoza | Le pega Soberón
68': Golpea desde fuera del área Soberón. Detiene Luca Zidane.
-
Granada CF 2 - 1 Real Zaragoza | Gol del Granada
64': ¡GOL DEL GRANADA! Marca Alemañ y remontan los rojiblancos el partido. Vaya defensa...
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | Cambios
63': Se marcha Pau Sans y entra Dani Tasende en su lugar, en principio, como lateral adelantado.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | Fuera Soberón
62': Ocasión clara para el Zaragoza. Cabecea Soberón fuera.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | Francho a la contra
61': Conducción a la contra de Francho. Fuerza el córner.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | Confirma el VAR el fuera de juego
59': Tras un poco de tensión, confirma el VAR el fuera de juego.
De todas formas, muy mal defendidas estas acciones por el Zaragoza.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | Tanto anulado para el Granada
58': Marca el Granada a balón parado. Lo anulan en directo, pero tiene que verlo el VAR.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | Amarilla para Gomes
57': El colegiado enseña otra amarilla, esta vez para Gomes. La entrada es dura.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | Desaprovecha una buena recuperación el Zaragoza
52': Desaprovecha una buena recuperación de Raúl Guti el Zaragoza con un disparo que pega en la defensa. En el saque de esquina, remata Aguirregabiria alto.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | Golpeo de Toni Moya
48': Buena salida del Real Zaragoza. Dispara Toni Moya y tiene que aparecer Luca Zidane para mandarla a córner.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | ¡Puede meterse en propia el Granada!
47': ¡UYYYY! Peligro en la meta local cuando, al tratar de despejar, Williams puede meterse en contra.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | A POR LA SEGUNDA PARTE
45': ¡Arranca la segunda mitad! No hay cambios.
-
Granada CF 1 - 1 Real Zaragoza | DESCANSO EN GRANADA
45+5': Final de la primera parte. Empate en el marcador y esa es la mejor noticia para el Real Zaragoza.