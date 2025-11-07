Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza, sobre el ambiente en Granada: "Podemos vernos beneficiados"

Rubén Sellés ha mejorado al equipo, pero la realidad es que el Real Zaragoza todavía no ha conseguido sumar desde su llegada. Este domingo, frente al Granada, tiene su tercera oportunidad para ganar. Será en un duelo decisivo ante un conjunto que vive también un momento complicado y está en puestos de descenso.

Sin embargo, el técnico valenciano sigue insistiendo, igual que lo hizo Pablo Insua el miércoles, en que el Real Zaragoza solo piensa en el presente: “Hay que focalizarse en el hoy. Solo pensamos en el Granada. Sería un error pensar en lo que puede pasar”.

Así pues, ha señalado que afrontan el encuentro igual que los otros dos partidos previos, con el fin de mejorar cosas, independientemente del rival que esté enfrente, y conseguir esa victoria que refuerce el mensaje. “Tenemos que pelear por ella, que este partido nos cambie la dinámica. No pienso más allá”, ha añadido Sellés.

Evidentemente, ha reconocido que “la victoria es necesaria siempre”. A partir de ahí, el Real Zaragoza debe “competir y ganar”. “Tenemos que hacer todo lo posible para sumar puntos, nos centramos en eso”, ha sumado.

Partido ante el Granada

En cuanto al rival, vive una situación similar al Real Zaragoza, al ser un equipo llamado a pelear por los puestos de arriba y con un inicio de descenso. Esa faceta de presión en el Nuevo Los Cármenes puede beneficiar al cuadro aragonés, según ha manifestado Sellés.

“Hay que tener en cuenta la situación de cada uno y del oponente. Van a proponer un inicio rápido, con ritmo alto e intentar marcar como contra la Real B, jugar a ponernos bajo presión a nosotros. Nosotros tenemos que generar un plan de partido donde maximizar lo que queremos ser y minimizar lo suyo”, ha analizado.

Para este choque, Sellés seguirá con un buen número de bajas. Las seguras de Tachi, Keidi Bare, Marcos Cuenca y Paul, y varias dudas como Saidu y Valery, a ambos les tienen que hacer pruebas y ver si pueden viajar. Además, Tasende y Radovanovic han estado con el grupo y deberían estar disponibles para el fin de semana.

En este punto, Sellés ha explicado que tiene “variantes” para sustituir a Cuenca: “Podemos hacer hombre por hombre, porque tenemos extremos para ocupar ese puesto. En el pasado, Francho jugó de extremo. O con Tasende o Juan podemos hacer doble lateral en algún lado. El domingo veremos cuál podemos utilizar”.

Guti, Valery y Moya

Otros nombres propios como el de Raúl Guti, Valery y Toni Moya han aparecido este viernes en la rueda de prensa previa del míster.

Primero ha defendido la figura de Guti: “Nos está dando las situaciones que queremos, en nuestra manera de jugar él tiene las características para ayudarnos. Nos ayuda en la presión, nos puede dar salida, giro, último pase, también definición”.

Sobre el extremo, ha confesado que han intentado acomodarle en una posición donde se sienta más cómodo y sea “más exitoso”.

Por último, ha recordado la acción clara que falló Toni Moya en la primera parte ante el Deportivo: “Tuvimos situaciones similares en el entrenamiento anterior de finalización y gol. Hay que llegar hasta ahí para meterla. Las cosas pasan. En otro momento, iría dentro y sería sencillo”.