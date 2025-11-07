Barok, grafitero, estrena un espectacular mural de 14 metros del Real Zaragoza: "Es mi granito de arena en este mal momento"

El Real Zaragoza atraviesa uno de los peores momentos de su historia como colista de Segunda División y a 7 puntos de la salvación. Sin embargo, la afición no pierde la esperanza y todos los zaragocistas buscan la manera de aportar su granito de arena para evitar que el equipo de su vida, un club histórico en España, muera.

Más allá del apoyo en el Ibercaja Estadio y en cualquier campo del país, las protestas contra la directiva y diferentes acciones organizadas por el zaragocismo, también hay otras muestras de ánimo en forma de arte.

Así pues, en una ciudad que respira talento por sus calles, se ha vuelto habitual encontrar bonitos murales relacionados con el mundo del deporte. Desde Salma Paralluelo al Iberia, José Luis Violeta o el karateka Babacar Seck.

Esta semana se ha añadido una nueva obra de arte, un mural del Real Zaragoza pintado por el escritor de grafitis, Barok. El artista zaragozano cuenta con un gran reconocimiento en redes y fue el autor del viral grafiti de Salma Paralluelo tras ganar el Mundial de 2023.

Como fiel zaragocista, este maestro ha querido aportar su granito de arena haciendo lo que mejor se le da. Pintar. “Ahora es cuando hay que apoyar y animar al equipo, en un momento jodido. Todavía estamos a tiempo de revertir la situación. Con el dibujo, aunque sea un pequeño granito de arena, era un pequeño empujón que necesita el equipo”, justifica.

Parte del nuevo mural.

Decidido a plasmar su amor por el escudo en las calles de Zaragoza, Barok encontró una pared cedida por el dueño de un nuevo gimnasio donde poner su sentimiento y talento. En concreto se ubica en el barrio La Paz, en la calle Oviedo, 169, con calle Juan Antonio Abril Sánchez.

Tras tres días de trabajo, este miércoles finalizó un mural impresionante, de unos 14 metros de largo y 3 de alto, en el que se pueden ver diferentes elementos de la historia del Real Zaragoza.

Francho y La Romareda, dibujados en el mural.

Primero, en el fondo está escrito el palmarés del club (1 supercopa, 6 Copas del Rey, 1 Recopa) con algunos mensajes como “Gol de Nayim”, “Moverse, maños moverse”, “volveremos”, “10 de mayo 1995”, encabezado por la frase “sentimiento blanquiazul”.

Además, se observa un gran escudo del Real Zaragoza de fondo, así como otros en primer plano y con su color. En la derecha, Barok ha dibujado la grada de La Romareda con Francho Serrano y un marcador en el que se refleja el 6-1 al Real Madrid en Copa del Rey.

Otra parte del mural se reserva para recordar a algunos jugadores que han pasado por el Real Zaragoza, como Borja Iglesias y Ander Herrera, con quien el artista tiene buena relación, también Pardeza o Esnaider.

El escritor de grafitis tiene a sus espaldas una gran trayectoria. No obstante, esta era la primera vez que hacía un mural del Real Zaragoza en la calle, ya que en otras ocasiones habían sido trabajos privados.

Consciente de que no es el mejor momento deportivo, decidió que esta era la mejor ocasión para hacerlo: "Necesitamos estar apoyando en lugar de ese desánimo generacional". Así pues, desde su faceta zaragocista espera que el equipo consiga salvarse, aunque la realidad es que “está muy crudo”.

Buen recibimiento

Una vez terminado, Barok publicó en sus redes sociales el resultado final, aunque ya había “mucha gente sacando fotos y viéndolo”. Sin duda, y no es para menos, a la gente le está encantando tal y como reconoce el autor. Incluso, cuenta que Francho Serrano le ha escrito muy contento.

Por otro lado, señala que la mayoría “lo ve bien en el sentido de animar al equipo", pero también “ha habido gente que es más pesimista y ha pasado alguno que incluso no le ha gustado mucho”.

“El comentario más desafortunado ha sido un madridista que pasó y el resultado que apunté en el marcador de La Romareda no le gustó nada”, explica con humor.

Por último, Barok muestra su agradecimiento al dueño de un nuevo gimnasio que va a abrir allí y que le ha cedido la pared. “Si no llega a ser por él, no pintamos nada”. “Al principio del mural, hay dibujado un gorila con unas pesas, es como un obsequio al dueño del local”, añade.