Cientos de zaragocistas se concentran y protestan contra la "mala gestión" de la directiva: "Esperamos que den la cara"

Desde que el Real Zaragoza cayó goleado 0-5 ante la Cultural Leonesa hace dos semanas el zaragocismo no ha dejado de mostrar su malestar por la dramática situación que vive el club. Primero las movilizaciones surgieron a través de redes sociales, pero estas se han materializado este domingo antes del encuentro contra el Deportivo de La Coruña.

La grada de animación Gol de Pie y el Ligallo comunicaron hace unos días diversas acciones para este domingo con el fin de dejar claro que están “hartos”. Así pues, a las 19.00 estaba previsto el inicio de la concentración, en la entrada de los jugadores en el Ibercaja Estadio.

Cientos de seguidores del Real Zaragoza han acudido a la cita. Una gran pancarta con la frase “estamos hartos” encabezaba la protesta acompañada de diferentes cánticos como “directiva, dimisión”, “estamos hasta los huevos”, “Zaragoza somos nosotros” y también otros de “ale Zaragoza, ale, ale”.

Igualmente, se apreciaban otras pancartas señalando a los culpables de la deriva del club, como el presidente Jorge Mas o el director general Fernando López.

Pancartas contra Fernando López y Mariano Aguilar. E.E.

Cerca de las 19.30 llegaba el autobús del Real Zaragoza, momento en el que los presentes enseñaban su enfado y pedían que "echaran huevos".

Tras los locales, llegaba el autobús del cuadro gallego, con momentos de tensión. De hecho, un joven seguidor zaragocista sufría una brecha por el golpe con un objeto lanzado por otros aficionados.

Los aficionados, enfadados

Los aficionados presentes en la concentración tenían claro la necesidad de protestar. “Lo hacemos por el mal juego del equipo y principalmente por la mala gestión de la directiva. No hay derecho”, señalaba Alejandro.

Otros aficionados, padre e hijo, simplemente declaraban que “se han hecho todas las cosas mal” y esperaban ganar el encuentro frente al Deportivo para no complicarse más.

Sin duda, la directiva era la principal señalada. “La directiva se tiene que ir. Espero que la directiva de la cara y que vea lo que siente la afición del Zaragoza”, apuntaba una aficionada. No obstante, su amiga lamentaba que “no va a pasar nada y van a seguir con el negocio”.

Como motivo de la queja a la propiedad, muchos explicaban que “no están presentes, están a miles de kilómetros”. “La protesta la verán por vídeo, porque aquí no están”, añadía. “No les duele el Real Zaragoza”, manifestaba otro zaragocista.

“Me parece lo normal que se proteste. Estamos viendo que durante muchas temporadas hacen todo tarde. Hay que intentar salir como se pueda del descenso y hoy tenemos que ganar, por Jorge”, terminaba Adriana.

Por otra parte, la protesta englobaba el reparto de chubasqueros amarillos y entrar al campo en el minuto 10’. En concreto, la afición entraría al minuto de silencio de recuerdo a Elena Cuesta y Jorge Casado, pero abandonaría las gradas hasta el minuto 10 dejando el campo vacío para que quede reflejado el rechazo a la situación.