Así hemos vivido en directo la cuarta derrota consecutiva del Real Zaragoza: 1-0 ante el Sporting de Gijón

Este domingo 26 de octubre, el Real Zaragoza visita el estadio de El Molinón para medirse al Sporting de Gijón en el partido de la jornada 11 de Segunda División.

Se trata del debut de Rubén Sellés como nuevo entrenador del Real Zaragoza, apenas una semana después de su llegada a la capital aragonesa. El valenciano firmó con el club maño con el objetivo de solventar la mayor crisis de su historia.

Tras 10 jornadas, los maños son colistas con solo 6 puntos. Han conseguido tan solo una victoria, ante el Mirandés, y llegan después de una dolorosa derrota en casa frente a la Cultural Leonesa (0-5).