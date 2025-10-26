Así hemos vivido en directo la cuarta derrota consecutiva del Real Zaragoza: 1-0 ante el Sporting de Gijón
El conjunto maño ha caído ante el equipo asturiano 1-0 tras jugar media parte en superioridad numérica.
LAS CLAVES
- 20:33 FINAL DEL PARTIDO
- 19:44 SEGUNDA MITAD
- 19:28 DESCANSO
- 19:25 ROJA AL SPORTING
- 18:57 GOL DEL SPORTING
- 18:31 COMIENZA EL PARTIDO
Este domingo 26 de octubre, el Real Zaragoza visita el estadio de El Molinón para medirse al Sporting de Gijón en el partido de la jornada 11 de Segunda División.
Se trata del debut de Rubén Sellés como nuevo entrenador del Real Zaragoza, apenas una semana después de su llegada a la capital aragonesa. El valenciano firmó con el club maño con el objetivo de solventar la mayor crisis de su historia.
Tras 10 jornadas, los maños son colistas con solo 6 puntos. Han conseguido tan solo una victoria, ante el Mirandés, y llegan después de una dolorosa derrota en casa frente a la Cultural Leonesa (0-5).
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | FINAL DEL PARTIDO
95': Final del partido. Nueva derrota del Real Zaragoza, que se queda aún más colista y con la situación más delicada.
No ha sido capaz de marcar tras una segunda parte completa en superioridad numérica. Ha mejorado el equipo con la llegada de Sellés, pero la falta de gol y creación es un problema muy preocupante.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Lo intenta el Zaragoza a balón parado
92': Muchos nervios en el final del partido. Varios córners consecutivos que no materializa el Real Zaragoza, está aguantando el Sporting.
-
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | 5 minutos de prolongación
90': Cinco minutos más de añadido al encuentro.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Se acaba el tiempo...
82': No termina de materializar las jugadas el Real Zaragoza y el partido entra en el tramo final.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Remate fuera de Dani Gómez
76': Balón colgado al área que remata Dani Gómez directamente fuera.
-
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Kodro por Valery
75': Último cambio en el Real Zaragoza. Entra más pólvora en ataque con Kenan Kodro y se marcha Valery.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | No aprovecha
73': No materializa el Real Zaragoza esa falta, aunque Francho le envía a Guti un buen balón, que no controla. De todas formas, la jugada quedaba invalidada por fuera de juego. El reloj sigue corriendo.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Buena falta a favor del Zaragoza
72': Amarilla para Álex Corredera y falta de la que puede sacar provecho el Real Zaragoza.
-
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Tarjeta para Borja Jiménez
67': Amarilla para el técnico del Sporting de Gijón por protestas al colegiado.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Se pierde ritmo en el partido
65': Muchas faltas y pausas que no benefician al juego del Real Zaragoza. Había empezado generando, pero estos últimos minutos ha dejado de atacar.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Peligro sobre el área maña
63': El Sporting también llega a área rival y genera peligro sobre la portería de Adrián. Despeja bien el Real Zaragoza.
Y también ha habido tarjeta amarilla para Aguirregabiria.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Triple cambio
60': Se van Tachi, Marcos Cuenca y Mario Soberón en el Real Zaragoza y entran como refuerzos Pau Sans, Sebas Moyano y Dani Gómez.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Se lesiona Tachi
59': Segunda lesión de un central del Real Zaragoza en el partido. Ahora es Tachi el que no puede continuar y se preparan cambios.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | ¡CASI CUENCA!
57': Nueva tentativa del Real Zaragoza, ahora con una gran acción de Marcos Cuenca. El disparo acaba en el lateral de la red.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Está atacando el cuadro de Sellés
52': Está volcado el Real Zaragoza, que no deja de atacar. Más saques de esquina.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Buen disparo de Saidu y córner
49': Tiene que aprovechar el Real Zaragoza la superioridad numérica y venirse arriba. En este inicio, dispara Saidu desde la frontal, es córner y la jugada posterior acaba con balón en las manos de Yáñez.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | ¡SEGUNDA PARTE!
46': Se juega ya la segunda parte. ¡Verermos si el Real Zaragoza consiguen pronto el empate!
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Cambios
Hay otro cambio más en el Real Sporting. Se va Gelabert y entra en su lugar Amadou Coundoul. Tiene que aguantar la inferioridad.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | Vuelven al césped los jugadores
Ya están los futbolistas listos en el terreno de juego para disputar la segunda mitad.
Sporting de Gijón 1 - 0 Real Zaragoza | DESCANSO
55': Tras una primera parte que se ha pasado 10 minutos del 45, el encuentro se marcha al descanso.