Rubén Sellés, sobre un posible cambio en la portería: "Hemos analizado todas las posiciones, tenemos claro quién jugará"

Poco a poco se van descubriendo pinceladas de lo que quiere el nuevo entrenador del Real Zaragoza, Rubén Sellés. El técnico, presentado este martes, se ha enfrentado a la primera rueda de prensa previa a un partido, analizando la semana de trabajo, el planteamiento frente al Sporting o algunos nombres del vestuario zaragocista.

En primer lugar, ha confirmado que tiene “buenas sensaciones” de sus primeros días, así como que el ambiente ha sido bueno y competitivo, con un mensaje claro: “Hemos intentado hacer un proceso sencillo, mostrando lo que queremos ser en cada entrenamiento”.

Así pues, Sellés vuelve a repetir las palabras “competitivos” y “verticales” que ya anunció en su presentación. El valenciano ha insistido en que quiere un equipo agresivo en todas las facetas del juego, con rasgos de presión alta, además de organizado y competitivo.

“Tenemos que mejorar porcentajes y sensaciones de juego. Estamos en una situación que no podemos permitirnos conceder en situaciones demasiado sencillas, o no estar acertados para marcar. Debemos ser sólidos en todo lo que hacemos”, ha añadido.

En esa línea, ha reconocido que tiene claro lo que quiere y cómo conseguirlo y que de cara al once titular le falta “ajustar el plan de partido en cuanto al plan de inicio y las variantes”. De esta forma, no desvela cuál será el sistema, pero sí que habrá un centro del campo poblado, “tratando de ser dominantes y teniendo bastante llegada”.

Además, se le ha cuestionado por la portería y Sellés ha subrayado que han analizado todas las posiciones: “Tenemos claro qué portero iniciará el fin de semana y lo veréis el domingo”.

En cuanto al resto, ha señalado que “en todo proceso de cambio hay jugadores que entran mejor y otros a los que les cuesta”.

“Mi intención es darles un folio en blanco en los que ellos puedan expresarse. No pienso en cambiar por ser otro entrenador. Todos los jugadores me han transmitido ganas de jugar a nivel individual y juntos. Tomaré decisiones en base a mi criterio y lo que más convenga al equipo”, ha expuesto.

Pensar en el presente

Rubén Sellés, que no se siente “valiente” por haber aceptado este reto, se centra en el presente y no mira más allá del Sporting de Gijón: “No hago cuentas. No voy a perder el tiempo en ver qué va a pasar en 3 semanas o 3 meses. Tenemos un partido delante y vamos a por él. Lo que venga después lo tomaremos la semana que viene. No miro mucho más allá del Sporting. Creo que sería perder mi tiempo y energía”.

Sin embargo, es consciente de la necesidad de ganar cada partido y sumar puntos. “Sabemos la situación en la que estamos y vamos a focalizarnos en competir el domingo y ganar el partido”, ha reiterado.

LaLiga Hypermotion es una competición muy competitiva en la que ningún equipo regala nada, por ello, Sellés sabe que es clave el factor psicológico, sobre todo en la situación del Real Zaragoza.

En ese trabajo, el valenciano trata de transmitir que todos son unos “privilegiados” a los que les gusta el fútbol. “Hay que incidir en jugar al fútbol, olvidándonos de todo el entorno que rodea al equipo. Vamos a tener esta identidad y cada día que vengamos vamos a centrarnos en hacerlo lo mejor posible para que cada equipo al que nos enfrentemos tenga que hacer su mejor partido para batirnos”.

Por último, también ha hablado de la situación de dos futbolistas, En primer lugar, de Francho Serrano, a quien ve principalmente como centrocampista, pero con la opción de que puede ser lateral derecho.

Otro caso es el del canterano Hugo Pinilla, a quien Sellés no quiere hacer “héroe”. “Que sea un proceso natural, que si tiene que ser, sea. Me gustan los jugadores jóvenes y el perfil, pero prefiero esperar o ver el momento en el que pueda tener impacto”, ha reflexionado.