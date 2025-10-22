Adiós a Elena Cuesta, una de las zaragocistas más fieles y queridas: "Nos traía estampas de la Virgen del Pilar"

Ninguna despedida es fácil, pero sin duda, el adiós de Elena Cuesta es la noticia más triste para el zaragocismo. Elena Cuesta, una aficionada incansable de 91 años, fiel y muy querida por todos los que la conocían, falleció este martes dejando un gran hueco en la Ciudad Deportiva, donde era fija.

Elena Cuesta, junto a su hijo, no faltaba a ningún partido del Deportivo Aragón en la Ciudad Deportiva, siendo el mayor apoyo de los chavales. Siempre equipada y siempre con palabras de ánimo.

Fue a última hora de este martes cuando desde el perfil de Real Zaragoza Cantera comunicaron la noticia. “Desde el Real Zaragoza mostramos nuestras profundas condolencias por el fallecimiento de Elena Cuesta, gran aficionada del Real Zaragoza y del Deportivo Aragón. Muchas gracias por tu apoyo, Elena, tu legado y tu zaragocismo en la Ciudad Deportiva será eterno”.

Además, el pasado año, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Ciudad Deportiva, el Real Zaragoza rindió homenaje a algunas de sus figuras claves entre las que no faltó Elena Cuesta por ser “una aficionada incansable de más de 90 años que anima al Deportivo Aragón en todos sus encuentros en casa”.

Mensajes de despedida

En cuanto el club publicó este mensaje, canteranos, exjugadores y aficionados zaragocistas comenzaron a escribir sus despedidas en redes sociales, todas con palabras de cariño y mucha emoción.

Xavi Aguado expresó que era una “noticia triste para todos los zaragocistas que conocíamos a Elena”. “Siempre estaba presente en la Ciudad Deportiva viendo a sus cachorros. A los jugadores del primer equipo nos traía estampas de la Virgen del Pilar en los momentos más complicados”.

Por su parte, otros canteranos como Fabio Conte y Pablo Cortés escribieron otros mensajes. “Daba igual el clima o el rival, siempre estabas con nosotros. Gracias por tu cariño. Descansa en paz Elena”, manifestó el primero. “Siempre estarás presente en la Ciudad Deportiva, DEP Elena”, decía Cortés.

El ex segundo entrenador del Real Zaragoza, Javi Suárez, publicó lo siguiente: “DEP Elena, incondicional como pocos con el Deportivo Aragón, como se notará su ausencia en la ciudad deportiva… Mucho ánimo a su familia y allegados”.

Igualmente, la Federación de Peñas del Real Zaragoza mostró su pésame.

Sin duda, el zaragocismo pierde un icono, pero el legado de Elena Cuesta será eterno, así como su recuerdo. Descanse en paz.