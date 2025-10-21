Txema Indias, tras "días sin dormir": "No sé si podemos hacerlo peor en estas 10 jornadas"

Desde su llegada al Real Zaragoza el pasado mes de junio, Txema Indias ha vivido meses de mucha intensidad y trabajo constante. Tras ratificar a Gabi como entrenador y confeccionar la nueva plantilla en un mercado de fichajes al límite, es octubre y ya se ha enfrentado a dos cambios de entrenador.

Tras poner a Emilio Larraz como sustituto de Gabi y de forma interina, el director deportivo ha apostado por Rubén Sellés como la figura que deba salvar al Real Zaragoza del descenso a Primera Federación.

Así pues, Txema Indias ha reconocido su preocupación por la situación: “No sé si podemos hacerlo peor en estas 10 jornadas”.

Sin duda, esta temprana crisis era algo que la entidad no esperaba vivir, pese al sufrimiento de la campaña pasada: “No nos lo imaginábamos ni en nuestros peores sueños”. Sueño que ahora no concilia el vasco, que ha reconocido que lleva “días sin dormir”.

No obstante, Indias reconoce su responsabilidad y puntualiza que todos son "culpables". Aun así, considera que la plantilla está “compensada” y no es para ser colista. “Somos el peor equipo, pero no la peor plantilla”, ha subrayado mencionando a equipos de Primera como el Girona y la Real Sociedad, en puestos de descenso a pesar de sus jugadores.

Pese a todo, es consciente de que las palabras y las excusas de arbitrajes o suerte no valen y el Real Zaragoza empieza una liga de 32 jornadas con -5 puntos.

Emilio Larraz y llegada de Sellés

Además, Txema Indias ha sido cuestionado por Emilio Larraz y qué hubiera pasado con el técnico aragonés en caso de que hubiera ganado a la Cultural el pasado sábado.

“Con Emilio se tuvo una reunión la semana pasada y fue valiente. No nos basamos en un resultado. Si se hubiera ganado, nos habríamos sentado con él otra vez. Eran especulaciones que no quería hacer hasta que no pasara el partido”, ha explicado sobre aquello.

Por otro lado, el director deportivo del Real Zaragoza ha mostrado su convicción de que Sellés va a mejorar al equipo y con él se va a salir de esta situación.

En cuanto a si fue una apuesta suya, ha admitido que en el club se trabaja en equipo y todo va de la mano. “Soy el responsable de proponer jugadores y entrenadores, entre ellos a Rubén. Tuve una conversación con él y me gustó lo que transmitía. Puse su nombre sobre la mesa”, ha finalizado.