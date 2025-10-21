Rubén Sellés, entrenador del Zaragoza: "En las ligas donde he estado no tenía experiencia, nunca ha sido un hándicap"

Rubén Sellés es el hombre elegido para solventar la crisis que vive el Real Zaragoza, colista en la categoría de plata. Un entrenador joven, con apenas experiencia en el fútbol profesional español, pero con vivencias en el extranjero y en situaciones de máxima urgencia como la del club aragonés.

Este lunes se hizo oficial su llegada y este martes ha sido presentado con la compañía del director deportivo Txema Indias y el director general Fernando López. Ha sido entonces cuando ha defendido que en las ligas en las que ha estado anteriormente no tenía experiencia al llegar, pero eso “nunca ha sido un hándicap”.

En el caso concreto de la Segunda División, el valenciano ha reconocido que es una liga que ha seguido y conoce, pues el fútbol español siempre es una referencia. Incluso, ha afirmado que en los últimos años ha intentado llevarse jugadores.

Txema Indias ha introducido a Sellés como un técnico que se ha desempeñado en “muchas facetas”, con experiencias en distintos países y diferentes roles, entre ellos, situaciones como la del Real Zaragoza “o peores”.

Además, ha valorado su valentía y ha desvelado que tras el 0-5, Sellés le escribió un mensaje de ánimo y se ofreció a ser el nuevo entrenador.

Por su parte, Rubén Sellés se describe como un chico de Valencia “que se crio para llegar al fútbol profesional”.

“He ocupado varios roles hasta que llegamos a Inglaterra. He entrenado en Premier, Championship y League One en situaciones similares. En algunas se consiguió el objetivo y en otras no, pero vengo con la máxima ilusión para trabajar por y para el Real Zaragoza”, ha detallado.

Igualmente, sobre su fútbol, ha defendido que es un entrenador al que le gusta competir y que sus equipos sean organizados, dinámicos y ofensivos: “Quiero un equipo que represente lo que el club y la ciudad es, que sea dominante con balón y sepa defender, esté organizado cuando toque sufrir, y que vaya a los partidos de cara”.

"Tenemos unos principios básicos, como defender compactos y ser agresivos, y luego veremos la forma en función de los jugadores. Quiero un equipo reconocible, proactivo y que vaya a ganar los partidos”, ha añadido a su descripción.

Un vestuario que está sufriendo

Sellés, que ha dirigido este martes su primer entrenamiento al frente del Real Zaragoza, ha analizado un vestuario con “síntomas de haber estado sufriendo”, pero con ganas de hacer las cosas y salir de la situación. “Hay jugadores para dar un paso adelante y competir ante cualquier rival”, ha señalado.

En esa lucha, el nuevo entrenador es consciente de que es muy importante la labor psicológica para la que tiene energía y “trabajará duro”.

Con confianza en la plantilla, Sellés no quiere excusas ni pensar en el mercado de invierno: "Da igual el 1 de enero o el 28 de febrero. Vamos a focalizarnos en lo que tenemos. El 1 de enero no está en mi mente. No me preocupa".

Continuando con esa idea, ha insistido en el “cortoplacismo”, en hacer una buena semana de entrenamiento, tener claro lo que hacer y pensar solo en ganar el domingo en Gijón.

Tercer entrenador del curso

Pase lo que pase, está claro que Sellés ha mostrado valentía para coger un barco que casi no flota y por el que en los últimos doce meses han pasado 6 entrenadores. Aun así, el técnico ve en el Real Zaragoza “el lugar correcto” para continuar su carrera.

“Es un reto duro, apasionante y bonito. Me he movido bien en estos retos y veo rasgos donde he sido exitoso en otros sitios. No tengo bola de cristal, pero voy a trabajar con ahínco para que los cambios de entrenador sean pasado y estar aquí mucho tiempo”, ha deseado.

Por último, no ha faltado la mención al zaragocismo, que vive momentos duros. "La afición debe ser inherente al equipo. No somos dos bandos, afición y equipo van unidos. A la gente le gusta que su equipo proponga cosas y sea proactivo, que defienda los colores. Lo que necesitamos es que nadie se separe. Deben ver que vamos a luchar, pero los necesitamos a todos”.