Fernando López "entiende" las movilizaciones de la afición del Real Zaragoza, pero insiste en la "unión" para salir adelante

Desde el lunes 20 de octubre, Rubén Sellés es el nuevo entrenador del Real Zaragoza. Es el tercer técnico de esta temporada, tras solo 10 jornadas. Con su llegada, se espera revertir la situación y evitar la catástrofe absoluta que sería el descenso a Primera RFEF, algo que se ha rozado ya en las últimas dos temporadas.

Sin embargo, la situación va más allá de los resultados, los jugadores o los entrenadores, y gran parte de la afición señala al palco. Ante la Cultural Leonesa se escucharon en un par de ocasiones cánticos de ‘directiva, dimisión’ y ya hay varias iniciativas en marcha para protestar por la gestión de la propiedad.

Esta realidad ha salido a la palestra durante la presentación de Rubén Sellés dirigida al director general, Fernando López, presente en la rueda de prensa: “Lo entiendo perfectamente. Estamos todos dolidos, estamos sufriendo. La única forma de salir es que estemos unidos. Dividirnos nos va a llevar a seguir sufriendo y revertir la situación es más difícil. Entendemos a la afición, venimos de sufrir mucho la temporada pasada y esta continúa igual. Tienen que confiar en que esta decisión es la acertada”.

Recordando el tramo final de la temporada pasada, el director general ha aludido a la unión y fuerza de estar “juntos”.

De la misma manera, ha señalado que entiende “el sentir de la afición y de la ciudad” y ha asegurado que son ellos (dirigentes) “los únicos responsables de las decisiones que se toman en el club”.

Aun así, López ha defendido que ponen “los medios y soluciones a los problemas” y Rubén es la “apuesta necesaria que nos va a sacar de esta situación”.

Por otro lado, no ha sido claro al preguntarle sobre posibles dimisiones en la propiedad y ha subrayado que “las decisiones del club no pertenecen a una persona, sino a un equipo”.

“Los dueños han ido tomando decisiones y cambiando la estructura. Todo lo que no ha funcionado se ha cambiado. Todos debemos ser críticos. Los resultados están ahí. Creemos que en esta apuesta vamos a acertar”, ha finalizado.