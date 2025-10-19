El zaragocismo estalla y señala a los culpables de la mayor crisis del club: "Habéis venido por el estadio y vuestros negocios"

La afición del Real Zaragoza comienza a despertar y exigir responsabilidades de la profunda crisis que vive el club, hundido como colista de la clasificación y directo al descenso si no hay un volantazo inmediato del proyecto deportivo.

Durante la dura derrota por 0-5 ante la Cultural Leonesa, la afición ya comenzó a mostrar su indignación en el Ibercaja Estadio, y durante algunos momentos se oyeron algunos todavía tímidos cánticos de “Directiva, dimisión”, tras varios años de relativa paz institucional.

Pero la situación ya es insostenible y amenaza con llevarse por delante un club de 93 años de historia. Un usuario (@somosnosotrosrz) colgaba en su perfil de X varias imágenes de carteles colocados en la tienda del club y las oficinas, donde se señala a cuatro culpables: Jorge Mas (presidente), Mariano Aguilar (consejero responsable de la parcela deportiva), Juan Forcén (accionista y consejero) y Fernando López (director general).

Mientras, ‘Colectivo 1932’, una de los grupos más reconocidos entre la afición durante este siglo, ha publicado un comunicado en el que exige responsabilidades a los “artífices” del momento actual del club.

En concreto, se señala a toda la directiva y se suma a los “estamentos políticos” por “dejar a la institución deportiva más importante de Zaragoza y Aragón a la deriva”. “Colectivo 1932 culpa a toda esta gente de traje y despacho de la descentralización, el desarraigo y la pérdida de identidad del club”, apuntan.

“Llega el momento de señalar, culpar y responsabilizar a todos y cada uno que habéis traído esto al Real Zaragoza. Habéis venido por el estadio y para vuestros negocios. Bolsillos a reventar y estómagos llenos. Si a vosotros no os importa el Real Zaragoza, a nosotros sí”, añade el texto.

¿Y ahora, qué?

Mientras, el club guarda su ya habitual silencio absoluto como siempre que hay una debacle, que cada vez es más frecuente. El equipo se ha ejercitado esta mañana en la Ciudad Deportiva en el que parece evidente que será el último de Emilio Larraz en el primer equipo mientras se deshoja la margarita en busca de un nuevo entrenador.

El técnico zaragozano se confirma como un parche para tapar la irresponsabilidad y nula planificación de una directiva que ni se dignó en arroparle públicamente ante la afición. Larraz, anunciado con nocturnidad (a las 23.00) y únicamente con un comunicado ambiguo, volverá al filial tras ser empleado durante una semana como un escudo por la cúpula del club para no dar la cara y ahorrarse explicaciones, esperando una reacción que no llegó.