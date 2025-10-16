Se busca la tapa más zaragocista: casi 50 bares participan en un nuevo certamen que une fútbol y vino

El fútbol y el vino son dos mundos llenos de seguidores y fieles apasionados, por lo que unirlos, junto a la gastronomía, parece una fusión de éxito. En Zaragoza, son muchos los bares que viven el Real Zaragoza con fervor y que cuentan con bufandas o detalles zaragocistas en sus paredes.

Así pues, en busca de vincular la pasión por el Real Zaragoza con la icónica uva garnacha y poner en valor la hostelería y la gastronomía aragonesa, nace por primera vez el certamen ‘Tapas & Garnacha zaragocista’.

Impulsado por el Real Zaragoza y la bodega Grandes Vinos de Cariñena, tras muchos años de colaboración, pretende ser una gran fiesta para brindar por los éxitos deportivos, la hostelería y el vino.

Esta muestra comienza este viernes 17 de octubre y finalizará el próximo 5 de noviembre en una final en el Ibercaja Estadio. Un total de 46 establecimientos participan en el certamen con una tapa relacionada con el Real Zaragoza y su historia, ya sea en forma, nombre, colores o ingredientes, que tienen que ser de la tierra.

Además, desde la organización insisten en que se trata de una muestra y no un concurso, aunque se habilita una votación abierta para que el público vote su tapa favorita.

Aquellos que lo hagan entran en un sorteo de cuatro packs de camiseta y bufanda del Real Zaragoza, una Barrica 225 litros decorativa especial zaragocista de Grandes Vinos, 120 botellas Monasterio de las Viñas Garnacha zaragocista y 60 invitaciones para visitar la bodega para 2 personas.

Tapas con mucho fútbol

Este jueves 16 de octubre se ha presentado el certamen en el bar Casa Juanico de Zaragoza. En este acto, tres bares han mostrado su propuesta, todas con mucho fútbol.

En primer lugar, casa Juanico ha presentado su tapa ‘garra del león’, haciendo guiño al león del Real Zaragoza; el bar Kapitana ha expuesto su ‘taco de Moisés’, en homenaje al futbolista; y el Burladero de Cuarte su tapa ‘burladero zaragocista’, ya que es un bar donde se ven todos los partidos del conjunto maño con tres pantallas.

Tres tapas participantes en el certamen. E.E.

Y es que, cabe mencionar que también habrá premio para el establecimiento más zaragocista de la provincia. En ese aspecto, se tiene en cuenta la decoración con las bufandas, fotos, cuadros, etc.

El Burladero de Cuarte, la Kapitana y Casa Juanico. E.E.

Establecimientos participantes

En esta primera edición, que aspira a ser la primera de muchas, solo participan establecimientos de la provincia de Zaragoza, aunque se espera ampliar en temporadas siguientes a Huesca y Teruel.

Entre los participantes, hay una importante presencia de establecimientos de Cariñena o Ejea de los Caballeros y otros 31 son de la capital.