Gabi, tras la derrota en Almería: "Sigo con la energía suficiente y la personalidad para sacar la situación adelante"

El Real Zaragoza ha tocado fondo hasta tal punto de ser colista de Segunda División, la segunda categoría del fútbol español. Lejos, muy lejos, queda la aspiración o el deseo de mirar a Primera División, porque el objetivo a día de hoy es no caer a Primera Federación. Todavía es el inicio del curso, pero el miedo ya invade a los zaragocistas.

Los aragoneses han caído duramente derrotados frente al Almería (4-2) y la continuidad de Gabi Fernández, que hoy ha visto el partido desde la grada, está muy en duda.

Tras el encuentro, este ha reconocido en rueda de prensa que entendería que el club tomara una decisión drástica sobre su futuro. “Si creen que no soy el indicado, conmigo no hay ningún problema”, ha añadido.

Aun así, el entrenador ha afirmado que sigue con “la energía suficiente y la personalidad para sacar la situación adelante” y que seguirá trabajando mientras “tenga tiempo en el Real Zaragoza”.

En cuanto al ánimo del vestuario, ha asegurado que está “mal” y responsabilizado con la realidad del Real Zaragoza. “La situación es difícil, muy difícil, aunque no grave. La responsabilidad es de todos, tenemos que mirarnos uno a uno a ver qué podemos mejorar”, ha reflexionado.

En ese aspecto, Gabi asume su responsabilidad, aunque defiende que el equipo está trabajando bien y venía de dos partidos muy buenos ante el Mirandés y el Córdoba, en los que se cambió el sistema incorporando el trivote en el centro del campo.

Eso sí, ha declarado que este sábado el Almería ha sido superior y “se ha demostrado el nivel de uno y otro equipo”. Además, es consciente de que han “tirado 60 minutos a la basura”.

“A raíz del 2-0, el equipo ha tenido mucha más personalidad, ha sido capaz de tener balón, ha logrado generar ocasiones de gol, incluso en el 2-1 ha tenido una Pau Sans para empatar. Si nos tienen que golpear para reaccionar, no estamos capacitados para estar en el Real Zaragoza”, ha sentenciado Gabi, que manifiesta que la reacción ha llegado tarde, pese a que la idea en la primera parte era también ir a por el rival y presionar.

Habrá que esperar para conocer la decisión de la propiedad sobre Gabi, pero, hace siete meses, Almería ya dictó sentencia para un entrenador del Real Zaragoza.