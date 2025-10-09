Alberto Zapater se retira del fútbol: adiós a la leyenda del Real Zaragoza tras 21 años como profesional

El Atlético Ottawa ha anunciado que el futbolista se retirará del fútbol al acabar la temporada regular 2025 a sus 40 años.

Noticia triste, muy triste, para el fútbol y sobre todo, para el zaragocismo. El Atlético Ottawa, club canadiense, ha anunciado la retirada de su jugador Alberto Zapater, leyenda y eterno capitán del Real Zaragoza. El de Ejea de los Caballeros dejará el fútbol profesional a los 40 años al terminar la temporada 2025 de la Premier League de Canadá.

Al Atlético Ottawa le restan dos partidos de la liga regular y en el último que jugará en casa, precisamente este domingo 12 de octubre, Día del Pilar, tendrá lugar un homenaje a la trayectoria profesional de Zapater, tras 21 años jugando al primer nivel desde su debut en 2004.

Tras este enfrentamiento ante el Vancouver, el último partido será el 18 de octubre ante el HFX Wanderers. Además, el Ottawa es actualmente segundo en la tabla, por lo que jugaría los playoffs de la Liga.

Alberto Zapater llegó a Canadá el verano del 2023, al finalizar su contrato con el Real Zaragoza, y en Ottawa ha disputado dos años y medio, siendo el actual capitán del equipo, con 68 partidos jugados.

"Celebremos la ilustre carrera del ícono del fútbol español", escribía la entidad en sus redes para justificar el homenaje a Zapater. Además, han publicado un vídeo con algunos de los mejores momentos del centrocampista con el club.

Más allá de Ottawa, la huella de Alberto Zapater quedará siempre en el Real Zaragoza, el equipo de su vida, donde militó durante 12 temporadas en dos etapas diferentes (2004 a 2009 y 2016 a 2023). De hecho, es el tercer jugador con más partidos en la historia del club blanquillo (422), solo por detrás de Xavi Aguado y José Luis Violeta.

En total, el aragonés ha anotado 26 goles, 12 en el Real Zaragoza, el último el 15 de octubre del 2022 frente al Villarreal B.

Pero Zapater ha sido mucho más que un futbolista, ha sido un referente y un ídolo de generaciones, un ejemplo de sentir el escudo y los colores, en las buenas y sobre todo, en las malas.

Son muchos los partidos y recuerdos que quedará en la memoria, pero el zaragocismo nunca olvidará el emotivo día de su despedida en la vieja Romareda. "Lo que se vive aquí no se vive en otros equipos", subrayó Zapa emocionado antes de subirse a cantar con el Gol Norte ese luego famoso "moverse, maños, moverse".